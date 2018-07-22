Herkes onu öldü sanıyordu… Yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Brezilya’nın Rondônia bölgesinde kaydedilen görüntüler, Amazonlar’da çalışma yürüten bilim insanlarını heyecanlandırdı. Bölgede özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda çiftçilerin saldırıları dolayısıyla insanlardan izole olarak yaşayan kabilelerin popülasyonu azalmıştı.

Brezilya merkezli vakıf Funai de bu kabilelerden birini 1990’lı yıllardan beri takip ediyor. 1995’te ailesi katledilen adam, 1996’da hayatta kaldığı tespit edildikten sonra 1998’de ilk kez görüntülenmişti.

O günden sonra bir daha bulunamayan adam, Funai’nin çalışmalarının ardından 20 yıl sonra ilk kez ve en net şekilde görüntülendi. 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen adam, elinde baltaya benzer bir aletle ağaç keserken kaydedildi.

Çalışmaya katılan isimlerden Altair Algayer, “Fiziksel durumu iyi ve sağlıklı görünüyordu. Domuz, kuş, maymun avlıyor ve çeşitli bitkiler toplayarak besleniyor. İnsanlarla iletişim kurmaktan uzak duruyor ve yaşadıklarını düşündükten sonra bunu anlamak çok da zor değil” dedi.

“Onun yaşaması bize umut veriyor” diyen Funai yetkilileri, adamın durumunu takip etmeye devam edeceklerini söyledi.,

Funai yetkililerine göre Amazonlar’ın Brezilya tarafında insanlardan izole bir şekilde yaşayan 113 kabilenin olduğu düşünülüyor. Bunlardan 27 tanesi şu ana dek tespit edilirken, 15 tane kabile ise Peru ve Bolivya’da bulundu.