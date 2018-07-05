Herkes onu konuşuyor! İşte Rusya'nın beklediği lider

7 Haziran'da Soçi'de Rusya ile Hırvatistan arasında oynanacak dünya kupası çeyrek finali için sürpriz bir katılım gerçekleşecek. 2015 yılında Hırvatistan cumhurbaşkanı olan, göreve geldiği andan itibaren sahilde denize girerken görünen ve 50 yaşında olmasına rağmen genç göründüğü için basının ilgi odağı haline gelen Kolinda Grabar Kitaroviç'in maçı izleyeceği duyuruldu.