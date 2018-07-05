Herkes onu konuşuyor! İşte Rusya'nın beklediği lider

7 Haziran'da Soçi'de Rusya ile Hırvatistan arasında oynanacak dünya kupası çeyrek finali için sürpriz bir katılım gerçekleşecek. 2015 yılında Hırvatistan cumhurbaşkanı olan, göreve geldiği andan itibaren sahilde denize girerken görünen ve 50 yaşında olmasına rağmen genç göründüğü için basının ilgi odağı haline gelen Kolinda Grabar Kitaroviç'in maçı izleyeceği duyuruldu.
''SOÇİ'DE GÖRÜŞÜRÜZ'': Kendi resmi twitter hesabından maçı izleyeceğini duyuran Kitaroviç, mesajında Rusya'yı tebrik ederken, "Soçi'de görüşürüz" yazdı. Kitaroviç daha önce Moskova'da oynanan Hırvatistan - Danimarka maçını tribünden taraftarlarla birlikte izlemiş ve yine dünya gündeminde oldukça fazla konuşulmuştu. Kitaroviç maça ekonomi sınıfı biletle gelmiş, halkın sevgilisi olmuştu.
Rus basını Kitaroviç'in maçı izleyeceğini duyurmasından sonra hem Hırvatistan hem de futbol severler büyük bir sevinç yaşadı.
Bazı Rus taraftarlar da Putin ile Kitaroviç'in tribünden taraftarla maçı birlikte izlemesini istedi.
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