Herkes onu konuşuyor bikini modeli oldu kilosu bomba

Herkes onu konuşuyor bikini modeli oldu kilosu bomba

Güzelliğin kuralı yıllar içinde değişim göstermeye devam ediyor. Sıfır model mankenlerden sonra şimdi de büyük beden modeller tercih edilmeye başlandı. Ashley Graham'ın başlattığı akımdan sonra büyük model mankenler bir bir öne çıkıyor. O isimlerden biri de Hunter McGrady. Sosyal medyaya da damga vuran Hunter McGrady'e gelin yakından bakalım.

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Herkes onu konuşuyor bikini modeli oldu kilosu bomba

Artık her yerde incecik modellerle birlikte balık etli, hatta ondan biraz daha fazla kilolu modelleri görmek sıradan bir hale geldi. İşte Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı da bunun yeni örneklerinden biri.

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Herkes onu konuşuyor bikini modeli oldu kilosu bomba

1.80 cm boyunda ve tam 108 kilo olan Hunter McGrady, birçok modelin poz vermeyi hayal ettiği, birçoğunun da poz verdikten sonra kaderinin değiştiği Sports Illustrated Bikini Özel Sayısı için bir kez daha kamera karşısına geçti.

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Herkes onu konuşuyor bikini modeli oldu kilosu bomba

McGrady, ilk kez geçen yıl özel sayı için objektif karşısına geçmişti. 1993 doğumlu, 46 beden Hunter McGrady, SportS Illustrated için poz veren en kıvrımlı model olarak rekorunu bir kez daha tekrarladı.

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