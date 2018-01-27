Herkes onu konuşuyor bikini modeli oldu kilosu bomba

Güzelliğin kuralı yıllar içinde değişim göstermeye devam ediyor. Sıfır model mankenlerden sonra şimdi de büyük beden modeller tercih edilmeye başlandı. Ashley Graham'ın başlattığı akımdan sonra büyük model mankenler bir bir öne çıkıyor. O isimlerden biri de Hunter McGrady. Sosyal medyaya da damga vuran Hunter McGrady'e gelin yakından bakalım. Twitter

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Artık her yerde incecik modellerle birlikte balık etli, hatta ondan biraz daha fazla kilolu modelleri görmek sıradan bir hale geldi. İşte Sports Illustrated'ın geleneksel bikini sayısı da bunun yeni örneklerinden biri. Twitter

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1.80 cm boyunda ve tam 108 kilo olan Hunter McGrady, birçok modelin poz vermeyi hayal ettiği, birçoğunun da poz verdikten sonra kaderinin değiştiği Sports Illustrated Bikini Özel Sayısı için bir kez daha kamera karşısına geçti.

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