Herkes onu doğal güzel sanıyordu! Meğer Mine Tugay da estetik harikasıymış

Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu fotoğraf, Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Zamanında, "Bir insan estetiksiz de bu kadar güzel olabiliyormuş" yorumları yapılan Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yaptı.