Herkes merak ediyordu 'Beyaz hayatta evlenemez çünkü...'

Magazin dünyasının müzmin bekarlarından Beyazıt Öztürk, hala bekarlığın tadını çıkarıyor. Beyazıt Öztürk'ün kronikleşen bekarlığı hakkında bir açıklama da, yakın arkadaşı Ayla Çelik'ten geldi.

Herkes merak ediyordu 'Beyaz hayatta evlenemez çünkü...'

Magazin dünyasının müzmin bekarlarından Beyazıt Öztürk, hala bekarlığın tadını çıkarıyor. Beyazıt Öztürk'ün kronikleşen bekarlığı hakkında bir açıklama da, yakın arkadaşı Ayla Çelik'ten geldi. Ayla Çelik, teve2'deki '2. Sayfa'da 'Bağdat' şarkısında düet yaptığı Beyazıt Öztürk'ün evlenemeyeceğini söyledi

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Herkes merak ediyordu 'Beyaz hayatta evlenemez çünkü...'

Bağdat şarkısıyla tanınan Ayla Çelik, aynı şarkıda Beyazıt Öztürk ile düet yapmıştı. Uzun süredir bekar olan Beyazıt Öztürk hakkında konuşan Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk'ün asla evlenemeyeceğini söyledi.

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Herkes merak ediyordu 'Beyaz hayatta evlenemez çünkü...'

HAYATTA EVLENMEZ ÇÜNKÜ...; Ayla Çelik "Beyaz hayatta evlenmez, evlenemez. Çünkü yalnız başına o kadar mutlu ve huzurlu ki. Bir başkasına ihtiyaç duymuyor. Kız arkadaşları oluyor, ama o kadar" dedi.

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Herkes merak ediyordu 'Beyaz hayatta evlenemez çünkü...'

ÇOCUK OLMASIN AMA BİRİ OLSUN; Beyaz daha önce evlilikle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: ''Çocuk özlemimi arkadaşlarımın çocuklarından gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayatımda bir kadın istiyorum''

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