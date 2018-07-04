Herkes hamile sandı ama gerçek çok başka!

FİLİPİNLER’de yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe'yi, gören herkes hamileliği nedeniyle tebrik ediyordu. Aslında bu tebrikler onun canını çok yakıyordu. Çünkü Marilyn Felipe ve karnı hakkındaki gerçekler sanıldığından daha başkaydı.

8 yıl önce, Filipinler’deki Mindanao adasında yaşayan 39 yaşındaki Marilyn Felipe kansere yakalandı. Felipe’nin yakalandığı kanser, karnını öyle bir şişirdi ki herkes onun hamile olduğunu düşünmeye başladı. Şimdiki haliyle sanki üçüzlere, sekiz aylık hamile gibi duruyor.

Felipe’nin yakalandığı kanser, karnını görenlerin onu üçüzlere hamileye sanacağı kadar şişirdi. Durumu ilk fark ettiğinde hamile olduğunu sandı, çok sevindi. Emin olmak için doktora gitti. Doktor ise kadına kötü haberi verdi. Talihsiz kadın miyom kanseriydi. Doktor operasyonla alabileceklerini söyledi. Fakat, operasyon 2000 dolara (9.335 TL) mal oluyordu.

Anne olma hayalleri yıkılan Felipe’nin o kadar parası yoktu ve tarlada çalışarak o kadar parayı da biriktiremezdi. Elinden geleni yapsa da, yıllar geçmeye başladı. Bu sırada karnı şişmeye ve hastalığı ilerlemeye devam etti. Maalesef ki, Felipe operasyon için gereken parayı biriktiremedi.

Marilyn Felipe, “Beni iyileştirecek bir operasyon için dua ediyorum. Biliyorum ki artık çocuk sahibi olamam. Hastalık üreme sistemimi mahvetti. Fakat hala bir operasyon yapılma şansım var. Umuyorum ki bir gün sağlıklı olacağım, normal yürüyebileceğim ve çalışabileceğim hatta bir koca bulabileceğim.” dedi.

Marilyn Felipe’nin en büyük hayali karnını şişiren bu kanserden kurtulmak, iyileşmek. İyileştiği zaman evlenmek ve anne olmak istiyor.