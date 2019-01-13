Herkes güreşi bıraktı: Onları izledi!

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen deve güreşlerinde, toplam 60 çift deve güreştirildi. Güreşlerde, deve güreştiricisi Seniha Yüksel (75) ve kızı Habibe Yüksel (45), ilgi odağı oldu.

Herkes güreşi bıraktı: Onları izledi!

ÇANAKKALE Bayramiç’te Çamlık mevkiindeki deve güreşi arenasında yapılan güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden toplam 60 çift deve getirildi. Bayramiç Deveciler Derneği ve Bayramiç Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği güreşleri, yaklaşık 6 bin kişi izledi. İlçenin Kutluoba köyünde yaşayan deve güreştiricisi Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel, arenada izleyicilerden ilgi gördü.

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Herkes güreşi bıraktı: Onları izledi!

Afacan-1, Afacan- 2 ve Afacan-3 isminde develeri bulunan anne ve kızı, güreşler başlamadan önce, cazgır tarafından arenaya davet edilerek, izleyicilere alkışlatıldı. Anne ve kızı, Afacan-1 isimli develerini güreştirirken, izleyiciler tarafından sık sık alkışlandı.

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Herkes güreşi bıraktı: Onları izledi!

Develeri Afacan-1, Dikili'den getirilen Suat 2 isimli deveye yenilirken, Seniha Yüksel'i AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız teselli etti. Anne ve kızı seyircilerin yoğun talebi üzerine develeriyle birlikte arenayı gezerek, seyircileri selamladı.

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Herkes güreşi bıraktı: Onları izledi!

Deve güreşlerini izleyenler arasında Bayramiç Belediye Başkanı AK Parti'li Sadettin Arslan, Çan Belediye Başkanı AK Parti'li Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız da yer aldı.

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