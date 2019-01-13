Herkes güreşi bıraktı: Onları izledi!

ÇANAKKALE Bayramiç’te Çamlık mevkiindeki deve güreşi arenasında yapılan güreşlere, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden toplam 60 çift deve getirildi. Bayramiç Deveciler Derneği ve Bayramiç Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği güreşleri, yaklaşık 6 bin kişi izledi. İlçenin Kutluoba köyünde yaşayan deve güreştiricisi Seniha Yüksel ile kızı Habibe Yüksel, arenada izleyicilerden ilgi gördü.

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