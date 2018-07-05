Herkes burada fotoğraf çektirmek için yarışıyor

Mor çiçeklerle bezeli, uçsuz bucaksız lavanta tarlalarını düşleyince sizin de aklınıza ilk Fransa'nın güneyindeki Provence bölgesi geliyor değil mi?

Mor çiçeklerle bezeli, uçsuz bucaksız lavanta tarlalarını düşleyince sizin de aklınıza ilk Fransa'nın güneyindeki Provence bölgesi geliyor değil mi? Gün batımının sıcak renklerine kavuşan lavanta tarlalarının fotoğraflarını görünce orada olmak istiyorsanız size harika bir haberimiz var. Twitter

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Artık lavantaların mis gibi kokusunu soluyacağınız bir yer, yanı başınızda keşfedilmeyi bekliyor. Torosların eteğinde, Isparta'nın yaklaşık 50 km uzağına kurulu ve yalnızca 250 kişinin yaşadığı bir köy hayal edin. Bu köyün adı Kuyucak Köyü ve Türkiye'deki lavanta üretimininin %90'ı bu köyden sağlanıyor.

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1975’te ilk lavanta fidelerinin gelmesiyle başlayan bu macera, Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın 'Gelecek Turizmde' programıyla desteklenmesiyle büyüdü.



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