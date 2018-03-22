Herkes bunu paylaşıyor! Su için merdivenleri koşarak çıkar mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ '22 Mart Dünya Su Günü'nde sağlıklı suyun önemine dikkat çekmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında 'Su için merdivenleri koşarak çıkar mısınız?' sorusunu sordular. Ortaya çok anlamlı görüntüler ve bir film çıktı.

MEVLÜT UYSAL'IN “22 MART DÜNYA SU GÜNÜ” MESAJI

Sevgili İstanbullular,Bugün “22 Mart Dünya Su Günü”.Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanılmaktadır. "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak için alınmış anlamlı bir karardır. 2018 yılının teması “Su İçin Doğal Çözümler” olarak belirlenmiştir.

Dünyada sayılı ülkelerde musluktan içilebilir. Bunlardan biri de İstanbul’dur. İstanbul’un suyu; Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygundur. Bu önemli değere halkımızla birlikte sahip çıkmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.

İstanbul, “Su Medeniyeti”nin başkentidir.

Bu sorumlulukla İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için büyük yatırımlar yapıyoruz. İstanbul’umuzda barajlardaki doluluk oranları % 90'lar seviyesine ulaştı. Yaklaşık 1 yıl yağış olmasa bile İstanbul’un su sıkıntısı yok. Ancak dünyada su kaynakları sınırsız değil. Suyu kullanırken her damlasının kıymetli olduğunu ve sağlıklı suyun hayat olduğunu unutmayalım.

“Dünya Su Günü” kutlu olsun.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ “22 Mart Dünya Su Günü”nde sağlıklı suyun önemine dikkat çekmek için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında  “Su için merdivenleri koşarak çıkar mısınız?” sorusunu sordular. Ortaya çok anlamlı görüntüler ve bir film çıktı.

  • Güncel 22 Mart 2018 15:48
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