Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

Adnan Oktar grubuna 17 yaşında giren ve 16 yıl kaldıktan sonra firar eden 34 yaşındaki G.S. adlı müştekinin emniyetteki ifadelerinde şok iddialar yer aldı. Oktar'ın cinsel ilişki yaşamadığını ama kızları elle taciz ettiğini belirtti. Oktar lezbiyenliği de helal saymış.

Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı. utuklanan Adnan Oktar, otobüsle Metris Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemede, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Adnan Oktar, iddiaları çirkin bulduğunu söyleyerek reddetti. Atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Adnan Oktar, "Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur" dedi.

112
Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

''BU İMAJDAN ETKİLENDİM'': Öte yandan Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda müştekilerin ifadeleriyle birlikte şok iddialar ortaya çıkıyor. Müştekilerden Oktar'ın yanında 16 yıl kalan 34 yaşındaki G.S., 2001 yılında 17 yaşındayken, Adnan Oktar'ın Harun Yahya ismiyle düzenlediği konferanslarından birinde örgüt üyesiyle tanıştığını anlatan belirterek şunları anlattı: "O dönemde İslam'ı anlatan modern bir yapı olduğuna inanmıştım. Bu imajdan etkilendim ve örgüt üyeleriyle görüşmeye başladım. Henüz lise sona gidiyordum, birkaç ay sonra Adnan Oktar'la tanıştırıldım. Her gün beni Kandilli'deki evine çağırmaya başladı, örgüt evlerinden birinde kalmam için ısrarcı oldu, sonrasında onların evlerinde kalmaya başladım."

212
Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

''CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIYORDU AMA ELLE TACİZ EDİYORDU'': Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre, Üniversite birinci sınıfa başladığında Adnan Oktar'ın yanına birilerini verdiğini ifade eden G.S. "Yanıma bir kişi verdi, onunla okula gidip gelmeye başladım. Artık hiçbir yere tek gidemez hale gelmiştim. Hepsinde de bahane olarak benim güvenliğimi düşündüğünü söylüyordu oysa ki amacı benim örgütten kaçmamı engellemekti, tabi o yaşta bunu anlayabilecek durumda değildim. Bu arada da Adnan Oktar'ın tacizleri başladı. Sürekli beni taciz ediyordu ancak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi hissediyordum. Adnan Oktar, cinsel ilişki yaşamıyordu ama elle taciz ediyordu" dedi.

312
Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

"AİLESİ YAŞLI OLANLARA 'HALA YAŞIYORLAR MI?' DİYE SORARDI": Örgütte Adnan Oktar'a sorgusuz ve koşulsuz itaat sisteminin oluştuğunu kaydeden G.S., en ufak bir şeyin bile Adnan Oktar'a sorulduğunu söyledi. Oktar'ın izin vermediği hiçbir şeyi yapamadıklarını belirten G.S. şöyle devam etti: "Herkes kazandığı tüm paraları ve ailesinden kalan tüm mirası örgüte aktarıyordu. Öyle ki Adnan Oktar ailesi yaşlı olanlara 'hâlâ yaşıyorlar mı?' diye sorar, bir an önce ölmelerini bekler ve miraslarına el koymak isterdi."

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro