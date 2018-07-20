Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye getirilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı. utuklanan Adnan Oktar, otobüsle Metris Cezaevi'ne gönderildi. Mahkemede, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Adnan Oktar, iddiaları çirkin bulduğunu söyleyerek reddetti. Atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Adnan Oktar, "Geniş bir arkadaş grubum vardır. Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur" dedi.
''BU İMAJDAN ETKİLENDİM'': Öte yandan Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda müştekilerin ifadeleriyle birlikte şok iddialar ortaya çıkıyor. Müştekilerden Oktar'ın yanında 16 yıl kalan 34 yaşındaki G.S., 2001 yılında 17 yaşındayken, Adnan Oktar'ın Harun Yahya ismiyle düzenlediği konferanslarından birinde örgüt üyesiyle tanıştığını anlatan belirterek şunları anlattı: "O dönemde İslam'ı anlatan modern bir yapı olduğuna inanmıştım. Bu imajdan etkilendim ve örgüt üyeleriyle görüşmeye başladım. Henüz lise sona gidiyordum, birkaç ay sonra Adnan Oktar'la tanıştırıldım. Her gün beni Kandilli'deki evine çağırmaya başladı, örgüt evlerinden birinde kalmam için ısrarcı oldu, sonrasında onların evlerinde kalmaya başladım."
''CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIYORDU AMA ELLE TACİZ EDİYORDU'': Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre, Üniversite birinci sınıfa başladığında Adnan Oktar'ın yanına birilerini verdiğini ifade eden G.S. "Yanıma bir kişi verdi, onunla okula gidip gelmeye başladım. Artık hiçbir yere tek gidemez hale gelmiştim. Hepsinde de bahane olarak benim güvenliğimi düşündüğünü söylüyordu oysa ki amacı benim örgütten kaçmamı engellemekti, tabi o yaşta bunu anlayabilecek durumda değildim. Bu arada da Adnan Oktar'ın tacizleri başladı. Sürekli beni taciz ediyordu ancak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi hissediyordum. Adnan Oktar, cinsel ilişki yaşamıyordu ama elle taciz ediyordu" dedi.
"AİLESİ YAŞLI OLANLARA 'HALA YAŞIYORLAR MI?' DİYE SORARDI": Örgütte Adnan Oktar'a sorgusuz ve koşulsuz itaat sisteminin oluştuğunu kaydeden G.S., en ufak bir şeyin bile Adnan Oktar'a sorulduğunu söyledi. Oktar'ın izin vermediği hiçbir şeyi yapamadıklarını belirten G.S. şöyle devam etti: "Herkes kazandığı tüm paraları ve ailesinden kalan tüm mirası örgüte aktarıyordu. Öyle ki Adnan Oktar ailesi yaşlı olanlara 'hâlâ yaşıyorlar mı?' diye sorar, bir an önce ölmelerini bekler ve miraslarına el koymak isterdi."
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