Herkes böyle birlikte oluyordu! İşte Adnan Oktar örgütünün iğrenç sistemi

''CİNSEL İLİŞKİ YAŞAMIYORDU AMA ELLE TACİZ EDİYORDU'': Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığına göre, Üniversite birinci sınıfa başladığında Adnan Oktar'ın yanına birilerini verdiğini ifade eden G.S. "Yanıma bir kişi verdi, onunla okula gidip gelmeye başladım. Artık hiçbir yere tek gidemez hale gelmiştim. Hepsinde de bahane olarak benim güvenliğimi düşündüğünü söylüyordu oysa ki amacı benim örgütten kaçmamı engellemekti, tabi o yaşta bunu anlayabilecek durumda değildim. Bu arada da Adnan Oktar'ın tacizleri başladı. Sürekli beni taciz ediyordu ancak artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğimi hissediyordum. Adnan Oktar, cinsel ilişki yaşamıyordu ama elle taciz ediyordu" dedi.