Hergün bir kaşık bal yerseniz...

Sabah-akşam yenilen bir tatlı kaşığı ham bal, vücuda enerji vermesinin yanı sıra beyin için gerekli glikoz kaynağının önemli bir kısmını destekliyor, kasların yorulmadan daha verimli çalışmasını sağlıyor.

elmaelma.com'un haberine göre, doğal şeker kaynağı olan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyen ham bal, çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotikleri içermesiyle düzenli tüketildiğinde vücuda enerji ve zindelik veriyor. Özellikle eski Mısır’da tarih boyunca tıbbi tedavilerde kullanılan ham bal; alerji, burun akıntısı, üst solunum yolu enfeksiyonu, mide enfeksiyonu ve ülser gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının önüne geçerek, mide ve bağırsak gazlarını izole ediyor. Sabah-akşam birer tatlı kaşığı ham bal tüketmek, vücudun şeker ihtiyacını karşılarken, günün koşturmacası içinde kişinin kendisini yorgun ve bitkin hissetmesini de önlüyor.

Vücuda Enerji Veriyor

Pastörizasyon işlemi görmeyen ham balın düzenli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Ahmet Bağran Aksoy, “Bal, bağışıklık sistemini aktive ederek, gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Özellikle gün dönümünün yaşandığı ve sonbahara girdiğimiz bugünlerde birçok kişinin vücut direnci düşüyor. Sabah ve akşam olmak üzere, her gün düzenli tüketilen ham bal, vücudun glikoz ihtiyacını karşılayarak, enerji veriyor. Solunum sistemi, bronşit ve astım gibi rahatsızlıklarda tedavi edici etkisi bulunuyor. Ayrıca göğsü yumuşatır, üst solunum yolu enfeksiyonlarında hızlı bir iyileşme sağlar. Mide ülseri, mide enfeksiyonları ve kabızlığı tedavi etmek için kullanılan en iyi doğal ilaçlardan biridir” dedi.

Ham Balın Alternatif Tüketim Yollarını Deneyebilirsiniz

Ham balın sağlığa etkilerini de göz önüne alarak balın şeker yerine tüketiminin yaygınlaştırılması gerektiği söyleyen Aksoy, “Ham balın çeşitli alternatif tüketim şekilleri var. Sofra şekeri tüketmek yerine, çayınızın içine ham bal ekleyebilirsiniz. Ham balı bir kase yoğurdunuza ekleyerek de keyifle tüketebilirsiniz” önerilerinde bulundu.

Kaynak: elmaelma.com