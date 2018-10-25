Her yerde aranıyordu! Mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Gürcistan’da hırsızlık işlediği ve silahlı saldırı gibi bir çok suça karıştığı iddiasıyla Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı Mindia Goradze Trabzon’da yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, 36 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli’nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu.

MAFYA LİDERİ ÇIKTI

Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, Gürcistan’da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ BULUNDU

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze’nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. 2015 yılında Moldova’a yakalanan Goradze daha sonra sınır dışı edilmişti. Goradze’nin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnterpol polisine teslim edilmesi bekleniyor.

