  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Her yerde aranıyordu! Mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyordu! Mafya lideri Türkiye'de yakalandı

İnterpol'ün ‘uluslarası düzeyde hırsızlık şebekesi oluşturmak’ iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu mafya lideri Mindia Goradze, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışması sonucu yakalandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 13:17 - Güncelleme: 25-10-2018 13:17

Gürcistan’da hırsızlık işlediği ve silahlı saldırı gibi bir çok suça karıştığı iddiasıyla Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın hakkında yakalama kararı çıkardığı, Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan vatandaşı Mindia Goradze Trabzon’da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyonda, 36 yaşındaki Mindia Goradze, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Trabzon Akyazı Tüneli’nin girişine kurduğu yol kontrol noktasından aracıyla geçerken polis ekipleri tarafından durduruldu.

MAFYA LİDERİ ÇIKTI
Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahsın, Gürcistan’da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİ BULUNDU
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze’nin aracında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermi bulundu.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ
Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. 2015 yılında Moldova’a yakalanan Goradze daha sonra sınır dışı edilmişti. Goradze’nin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İnterpol polisine teslim edilmesi bekleniyor.
 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Her yerde aranıyordu! Mafya lideri Türkiye'de yakalandı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro