Her yerde aranıyor: Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

Her yerde aranıyor: Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

Eskişehir'de kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki 10'a yakın otomobilin aynalarını önce yumrukladı, ardından da tekmeleyerek kırdı. Olay sabaha karşı Hacı Ali Bey Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü ya da madde bağımlısı olduğu sanılan 20 yaşlarındaki bir erkek, park halindeki otomobillerin aynalarına zarar verdi.

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Her yerde aranıyor: Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yürüyerek giden kişi önce otomobillerin aynalarına eliyle vurarak zarar veriyor. Bir otomobilin kapalı olan aynasını açmaya çalışan şüpheli bunu başaramayınca geri dönüp aynaya yumruk ve dirseğiyle vuruyor, ardından da tekmeliyor.

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Her yerde aranıyor: Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

Sabah saatlerinde araçlarının aynalarının kırık olduğunu gören otomobil sahipleri durumu polisi bildirdi. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri aynaları kırılan 10'a yakın otomobilde parmak izi araştırması yaptı. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Her yerde aranıyor: Önce yumrukladı, sonra tekmeleyip kırdı!

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