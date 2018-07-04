Her türlü işkenceye maruz kaldılar sonları ise korkunç!

İkizlere bebeklik çağlarından itibaren bilim adı altında türlü işkenceler uygulandı. Hatta diğerinin etkilenip etkilenmeyeceğini görmek için vücutlarına radyoaktif maddeler enjekte edildi. Masha ve Dasha, aynı dolaşıma ve ayrı sinir sistemlerine sahip oldukları için her birinin diğerinin maruz bırakıldığı fiziksel sıkıntıya karşı nasıl tepkiler verdiği ölçülüyordu. Bunun için onları aşırı soğuk ya da aşırı sıcak ortamlara sokuyor, canlarını yakıyor ve çektikleri acıyı birbirlerine izlettiriyorlardı. İkizler, 12 yaşına gelene kadar türlü işkencelerden geçmiş ve bilinçli olarak uykusuz bırakılmıştı.





