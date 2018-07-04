Her türlü işkenceye maruz kaldılar sonları ise korkunç!

Yapışık ikiz diye tabir edilen kardeşler, her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir. Bu konuyla yakından ilgilenen bir isim de Rus biyolog ve fizyolog Pyotr Anokhin idi. Ancak onun bu ilgisi Masha ve Dasha'nın hayatını tamamen farklı bir yere çevirdi.

Her türlü işkenceye maruz kaldılar sonları ise korkunç!

Yapışık ikiz diye tabir edilen kardeşler, her zaman dünyanın ilgisini çekmiştir. Bu konuyla yakından ilgilenen bir isim de Rus biyolog ve fizyolog Pyotr Anokhin idi. Ancak onun bu ilgisi Masha ve Dasha'nın hayatını tamamen farklı bir yere çevirdi.

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Her türlü işkenceye maruz kaldılar sonları ise korkunç!

Tek bir dolaşım sistemi ve iki ayrı sinir sistemine sahip Masha ve Dasha, Anokhin'in gelecekteki deneyleri için eşi bulunmaz birer denekti. İkizler, doğumdan kısa bir süre sonra alınmış ve annelerine zatürreden öldükleri söylenmişti. Sonrasında bebekler Moskova yakınlarındaki bir tıp enstitüsüne nakledildiler ve kapsamlı bir dizi deneyin parçası oldular.

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Her türlü işkenceye maruz kaldılar sonları ise korkunç!

İkizlere bebeklik çağlarından itibaren bilim adı altında türlü işkenceler uygulandı. Hatta diğerinin etkilenip etkilenmeyeceğini görmek için vücutlarına radyoaktif maddeler enjekte edildi. Masha ve Dasha, aynı dolaşıma ve ayrı sinir sistemlerine sahip oldukları için her birinin diğerinin maruz bırakıldığı fiziksel sıkıntıya karşı nasıl tepkiler verdiği ölçülüyordu. Bunun için onları aşırı soğuk ya da aşırı sıcak ortamlara sokuyor, canlarını yakıyor ve çektikleri acıyı birbirlerine izlettiriyorlardı. İkizler, 12 yaşına gelene kadar türlü işkencelerden geçmiş ve bilinçli olarak uykusuz bırakılmıştı.


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Her türlü işkenceye maruz kaldılar sonları ise korkunç!

Motor becerilerinin ölçüldüğü zamanlarda Masha'nın git gide itaatsizleşmeye başladığı ve verilen emirleri yerine getirmediği gözlendi. Örneğin, çoraplarını giydirmek isteyen hemşireyi tersliyor ve saldırgan tavırlar sergiliyordu. Dasha ise Masha'nın tam tersi şekilde davranıyordu. Söylenenlere uyuyor, yumuşak başlı davranıyor ve herkesle sakin bir şekilde konuşuyordu. Masha ise çoğu zaman üçüncü bir kişinin Dasha ile konuşmasını engellemeye çalışıyordu.


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