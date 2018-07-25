Her şeyi tek tek anlattı! Nazlı Hamarat'tan olay itiraflar

'İşte Benim Stilim' ile tanınan, ilk eşi Emir Şaşmaz Kiev'de boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Hamarat, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında hamileliğini, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve bebeğinin babası Aydın Gaffar'la ayrılma sürecini anlattı.

Her şeyi tek tek anlattı! Nazlı Hamarat'tan olay itiraflar

Stil yarışması 'İşte Benim Stilim' ile tanınan, ilk eşi Emir Şaşmaz Kiev'de boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Hamarat, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında hamileliğini, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve bebeğinin babası Aydın Gaffar'la ayrılma sürecini anlattı. Nazlı Hamarat, Aydın Gaffar ile ayrılık nedenini şöyle anlamıştı: “Aydın’dan evlilik sözleşmesi istedim, reddetti. Ardından bebeği kabul etmedi. DNA testi isteyerek bana hakaret etti.”

112
Her şeyi tek tek anlattı! Nazlı Hamarat'tan olay itiraflar

BABASI 8'İNCİ AYA KADAR YANINDAYMIŞ: Doğum anına dair kareleri sosyal medyadan yayınlaması olay olan Nazlı Hamarat, "Doğumum suyun içinde bir saat sürdü. Ardından kısa süre dinlenme var. Benim bebeğim hiç ağlamadı. 'Ben suda doğum yaparım' dedim ve yaptım. Psikoloğum yanımdaydı, babası (Aydın Gaffar) yoktu. Doğumdan kısa süre önce ayrıldık. Bebeğin babası 8'inci aya kadar yanımdaydı, sonra yoktu. Bir hafta önce asistanıma 'Doğum gerçekleşti mi?' diye mesaj atmış. 'Bana benziyor mu?' diye hastaneye gelenlerden resim istemiş" şeklinde konuştu.

212
Her şeyi tek tek anlattı! Nazlı Hamarat'tan olay itiraflar

"ENFEKSİYON ÇOK HIZLI YAYILDI, VEFAT ETTİ": '2. Sayfa' canlı yayınına konuk olan 29 yaşındaki ünlü isim, "Ben ailemin 25 yıl sonra sahip olduğu bir bebeğim. Hamileliğimin yedinci ayında babamı kaybettim. Enfeksiyon çok hızlı yayıldı, bacağı kesildi. Hastalık yılbaşında başladı, 18 Nisan'da vefat etti. 'Torunumu göremem' dedi, göremedi. Babam 'Sen kendin bebeksin, nasıl bakacaksın' dedi. Bebeğimin babası da babam hayatını kaybettikten sonra tamamen farklı davranmaya başladı" dedi.

312
Her şeyi tek tek anlattı! Nazlı Hamarat'tan olay itiraflar

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İSTEDİM, KAÇTI": Bebeğinin babasının adını anmak istemeğini belirten Nazlı Hamarat, "Büyük aşk yaşadık, 6 ay sürdü ve ayrıldık. Bebeği aldırtmak istedim ama üç aylık olmuştu. Ultrasonda bebeği görünce, aldırmaktan vazgeçtim. Bebek haberini alınca 'Evlenelim, aile olalım' dedi. Babam ölene kadar yanımda oldu, çok da iyi davrandı. Şimdi 400 bin TL istiyor. Hastane paraları, kiralar, benzin ve yemek paraları... Harcadığım paraların faturalarını tutmuş, geri istiyor. Geçen gün mesaj atmış. 'Eğer benim oğlumsa her şeyi yaparım' demiş. 'Benim oğlumsa' lafına sinirleniyorum. Babam ölünce miras haklarım ortaya çıktı. 'Evlilik sözleşmesi isterim' deyince kaçtı. Ankara'ya gitti, gelmedi. Bebeği kabul etmedi, benden DNA testi istedi" ifadelerini kullandı.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro