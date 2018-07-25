Her şeyi tek tek anlattı! Nazlı Hamarat'tan olay itiraflar

'İşte Benim Stilim' ile tanınan, ilk eşi Emir Şaşmaz Kiev'de boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Hamarat, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında hamileliğini, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve bebeğinin babası Aydın Gaffar'la ayrılma sürecini anlattı.

Stil yarışması 'İşte Benim Stilim' ile tanınan, ilk eşi Emir Şaşmaz Kiev'de boğazı kesilerek öldürülen Nazlı Hamarat, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programında hamileliğini, babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını ve bebeğinin babası Aydın Gaffar'la ayrılma sürecini anlattı. Nazlı Hamarat, Aydın Gaffar ile ayrılık nedenini şöyle anlamıştı: “Aydın’dan evlilik sözleşmesi istedim, reddetti. Ardından bebeği kabul etmedi. DNA testi isteyerek bana hakaret etti.” Twitter

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BABASI 8'İNCİ AYA KADAR YANINDAYMIŞ: Doğum anına dair kareleri sosyal medyadan yayınlaması olay olan Nazlı Hamarat, "Doğumum suyun içinde bir saat sürdü. Ardından kısa süre dinlenme var. Benim bebeğim hiç ağlamadı. 'Ben suda doğum yaparım' dedim ve yaptım. Psikoloğum yanımdaydı, babası (Aydın Gaffar) yoktu. Doğumdan kısa süre önce ayrıldık. Bebeğin babası 8'inci aya kadar yanımdaydı, sonra yoktu. Bir hafta önce asistanıma 'Doğum gerçekleşti mi?' diye mesaj atmış. 'Bana benziyor mu?' diye hastaneye gelenlerden resim istemiş" şeklinde konuştu. Twitter

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"ENFEKSİYON ÇOK HIZLI YAYILDI, VEFAT ETTİ": '2. Sayfa' canlı yayınına konuk olan 29 yaşındaki ünlü isim, "Ben ailemin 25 yıl sonra sahip olduğu bir bebeğim. Hamileliğimin yedinci ayında babamı kaybettim. Enfeksiyon çok hızlı yayıldı, bacağı kesildi. Hastalık yılbaşında başladı, 18 Nisan'da vefat etti. 'Torunumu göremem' dedi, göremedi. Babam 'Sen kendin bebeksin, nasıl bakacaksın' dedi. Bebeğimin babası da babam hayatını kaybettikten sonra tamamen farklı davranmaya başladı" dedi. Twitter

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