Her şeyi itiraf etti! Darbe bize bildirildi!

FETÖ-PKK işbirliğinin, yargı darbesi girişiminin yaşandığı 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yoğunlaştığına dikkat çekilen iddianamede, 15 Temmuz kalkışmasından saatler önce Kandil’e bilgi verildiği, bu bilginin de Murat Karayılan tarafından sözde eyalet komutanları ile paylaşıldığı belirtildi.

İki terör örgütünün hain ittifakı, 17 Ağustos 2016 tarihinde Van Polisevi’ne bombalı saldırı düzenleyen ve yaralı olarak yakalanan PKK'lı terörist M.O.'nun itiraflarında şu ifadelerle yer aldı:

''…15 Temmuz günü darbe olacağı telsizle bize bildirildi. Bildiride askerlere yönelik saldırıların, eylemlerin durdurulması, bunun yerine polise ve özel harekata yönelik saldırılar düzenlenmesi emredildi. 16 Temmuz sabahı ise darbenin işlevsiz olduğu, püskürtüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine en üst karargahtan Karayılan’dan ‘askere yönelik eylemlere geri dönülmesi’ emri verildi...''

HER YOLU DENEDİLER: İddianamede, kanlı iki terör örgütünün işbirliğinin seçim sandıklarına kadar yansımasına da yer verildi. Savcılığın somut delillere dayandırdığı tespitler özetle şöyle:

''…FETÖ özelikle 17 Aralık 2013 sonrası PKK ve uzantılarının en büyük savunucusu olmuştur. FETÖ, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde PKK ile irtibat kurmuştur. Böylece PKK’nın siyasi kanadını oluşturan parti sandıkta FETÖ üyelerince desteklenmiştir.

FETÖ'YE BAĞLI OKULLARA DOKUNMADI: Bunun kanıtı FETÖ’cü polis, hakim, savcı ve askerlerin oy kullandığı sandıktan bu partiye çıkan oyların oranıdır. FETÖ, devleti terörle mücadelede zafiyet içinde göstermek için her yolu denemiştir. PKK bunların karşılığında, bölgedeki FETÖ’ye bağlı okul, yurt, şirket, dershane gibi yerlere dokunmamıştır...''