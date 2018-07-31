Her şeyi açıkladı 'Bu bir şey değil daha kötü günler geliyor'

İstanbul'u etkisi altına alan yağmur bir türlü dinmek bilmiyor. Eğer, İstanbul'un gidişatı böyle devam ederse dinecek gibi de görünmüyor. Bu iddianın sahibi, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın küresel ısınma üzerine özel çalışma yapan uzmanlarından Dr. Timothy Hall,

Her şeyi açıkladı 'Bu bir şey değil daha kötü günler geliyor'

Son dönemlerde en büyük kabuslarımızdan beri şiddetli yağışlar ve dolu oldu. Yaz aylarında olmamız rağmen, yağmurların ardı arkası kesilmiyor. Bir sorun olduğu apaçık. Peki İstanbul'a neler oluyor? Bu hava şartlarının nedenleri ne? Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın küresel ısınma üzerine özel çalışma yapan uzmanlarından Dr. Timothy Hall, İstanbul'luların pek hoşuna gitmeyecek açıklamalarda bulundu. Bu gidişat devam ederse bizleri daha kötü günler bekliyor.

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Her şeyi açıkladı 'Bu bir şey değil daha kötü günler geliyor'

Habertürk Gazetesi'nden Nalan Koçak'a konuşan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın küresel ısınma üzerine özel çalışma yapan uzmanlarından Dr. Timothy Hall. Hall, Goddard Uzay Çalışmaları Merkezi'nde “şiddetli hava olayları”nı inceliyor. Uzmanlık alanı fırtınalar olan Dr. Hall, Türkiye'deki son hava olaylarını da takip etmiş. İşte NASA uzmanının Türkiye'deki şiddetli hava olaylarıyla ilgili uyarıları:

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Her şeyi açıkladı 'Bu bir şey değil daha kötü günler geliyor'

-Sadece Türkiye değil tüm dünyada herkes “havada bir gariplik var” diyor. Pek çok ülke aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Bazı yerlerde sel var. Havaya ne oluyor?
İnsanlara küresel ısınmadan bahsettiğinizde, “gezegende ortalama sıcaklık bir iki derece arttı” dediğinizde, “aman o kadar değişimden ne olacak ki” diyebiliyorlar. Ancak küresel ısınmayı çok farklı yollardan deneyimliyoruz. Sıcaklıktaki bir derece değişim nedeniyle hava olaylarını artık daha uç noktada yaşıyoruz. Mesela İstanbul'da yaşananların bir nedeni de küresel ısınma. Küresel ısınma, yoğun yağışları daha aşırı uçlara çekiyor. Aynısı gök gürültüsü ya da dolu için de geçerli.

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Her şeyi açıkladı 'Bu bir şey değil daha kötü günler geliyor'

“TÜRKİYE VE DÜNYADA AŞIRI HAVA OLAYLARININ SIKLIĞI ARTIYOR”
-Neden?
Daha sıcak atmosfer buhar formunda daha çok su tutuyor. Yani havada yağışa dönüşebilecek daha çok su bulunuyor. Bu da şiddetli yağışlara neden oluyor. Önemli olan nokta şu: Bu, ortalama daha çok yağış demek değil. Hatta bazen daha az bile yağabiliyor. Fakat yağdığı zaman adeta bardaktan boşalıyor. ABD'deki olaylar konusunda daha çok şey biliyorum ama sadece Türkiye değil, dünyanın pek çok yerinde de bu tür hava olaylarının sıklığı artıyor.

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