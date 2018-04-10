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'Her şey yolunda sanarken aslında çok kötü şeyler yaşanmış'

'Her şey yolunda sanarken aslında çok kötü şeyler yaşanmış'

Aniden rahatsızlanan ve aylardır tedavisi devam eden Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında 'her şeyin yolunda gittiğini sanarken aslında çok kötü olayların yaşandığını' ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 10:10 - Güncelleme: 10-04-2018 10:10

CHP'nin eski genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son sağlık durumunu Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesine taşıdı. Ani rahatsızlığının ardından tedavisine Almanya'da devam edilen Baykal'ın konuşup konuşmadığı, hareket edip edemediği merak konusu. Ancak bugüne kadar yapılan açıklamalarda Baykal'ın durumunun iyiye gittiği yönündeki ifadelerin dışında bir şey söylenmedi. Saygı Öztürk her şeyin yolunda gittiğini zannederken tedavinin Almanya ayağında kötü olaylar yaşandığını ifade etti.

Almanya'da tedaviye hemen başlanılamadığını ifade eden Öztürk nedenini ise şöyle açıkladı. 

ALMAYA'YA GİDERKEN VERİLEN RAPOR

Sorun Almanya'ya giderken verilen sağlık raporunda. Raporda Baykal'ın hastane mikrobu taşımadığı belirtilirken Almanya'daki hastanede yapılan tetkiklerde durumun aksi ortaya çıktı. Aslında böyle durumlarda hastaneye alınmaması gerekirken saygın bir siyasetçi olduğu için alındı.

TEDAVİYE HEMEN GEÇİLEMEDİ

Almanya'da hastane mikrobuna karşı aşırı duyarlılık olması nedeniyle Baykal ilk etapta asıl tedaviye geçilemedi. Hastane enfeksiyonunun giderilmesine ağırlık verildi.

EŞİ BİLE YANINA GİRERKEN BİR YIĞIN İŞLEMDEN GEÇİYOR

Öyle çat kapı hastayı ziyaret etmek, yanında oturmak yok. Vefakar eşi Olcay Hanım, Deniz Bey'in yanına girebilmek için bir yığın işlemden geçiriliyordu. Baykal'ı ziyaret etmek, rahatsızlığı sırasında yanında olmak isteyen çok sayıda kişi vardı. Ancak onlara da “Gitmeyin, görüşemezsiniz” deniliyordu.

20 NİSAN'DA REHABİLİTASYON MERKEZİNE NAKLEDİLECEK

Almanya'da 75 gün kalan Baykal, Türkiye'ye getirildi ve tedavisi şimdi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor. Baykal'a hastanede büyük özen gösteriliyor. Giriş-çıkışlar denetim altında olsun diye bir katta sadece Baykal'ın bulunduğunu öğreniyoruz. Eğer programda bir değişiklik olmazsa Baykal 20 Nisan'da, Bilkent'te bulunan rehabilitasyon merkezine nakledilecek ve tedavisine orada devam edilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mehmet karaman 10 Nisan 2018 11:53 Tam bir devlet adamıdır, ülkemizin zor günlerinde risk almıştır. Allah hayırlı uzun ömür versin.

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