Her Şey Seninle Güzel fragmanı yayınlandı! Burcu Biricik'ten olay sahne

Son dönemin en gözde oyuncularından Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un başrollerini paylaştığı, LuckyRe/Şebnem Aşkın yapımcılığında 16 Kasım’da vizyona girecek olan "Her Şey Seninle Güzel" filminin tanıtımı görücüye çıktı.

Filmin tanıtım videosu tıklanma rekoru kırdı. Burcu Biricik (Deniz) ile Mert Fırat (Emre), aşkları yarım kalan iki sevgiliyi oynuyor. Hazar Ergüçlü ise ‘Emre’nin nişanlısı ‘Melisa’ rolünde.

BURCU BİRİCİK KURALLARI YIKTI: Filmde Burcu Biricik iç çamaşırlı sahneleri ile kurallarını yıktı.

‘Her Şey Seninle Güzel’ 16 Kasım’da vizyonda.

Her Şey Güzel Olacak'ın tanıtım videosunda diğer bir dikkat çeken detay ise Mert Fırat ile Hazar Ergüçlü’nün öpüşme sahnesi...