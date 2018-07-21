Her şey saniyeler içinde oldu! Seçim mitinginde dehşet

PAKİSTAN Peşaver bölgesinde yaklaşmakta olan 25 Temmuz'daki seçim için siyasi partiler seçim kampanları yapmaya başladı. Cemaat-i İslami (The Jamaat-e-Islami) siyasi partisinin seçim kampanyasında konuşma sırasında sahne bir anda çöktü.

CİDDİ BİR YARALANMA YOK: Üzerinde çok sayıda kişinin olduğu ve aşırı yükten dolayı sahnenin çökmesiyle birlikte etrafı bir anda toz bulutu kapladı. Yaşanan olayda ciddi bir yaralanmanın olmadığı bilgisi verildi.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)