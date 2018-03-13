Her şey bir anda oldu bu fotoğrafın az sonrası düşman başına

Siz siz olun fotoğraf çektirirken veya fotoğraf çekildiğinizi bildiğiniz nada hal ve tavırlarınıza, ne yaptığınıza iyice bir dikkat edin. Öyle ki önce çevrenizdekilere ardından tüm dünyaya tıpkı onlar gibi rezil olma ihtimaliniz var. Bazıları farklı durumlardan spontane çekilmiş olabilir ancak yine de siz onları örnek almayın. İşte dünyanın dört bir yanından sosyal medya sayesinde popüler olmuş, birbirinden komik ve şaşırtıcı, zamanlama harikası o fotoğraflar.