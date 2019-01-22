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Her saç ekimi vaadine kanmayın! Tıpta olmayan teknikler kullanıyorlar!

Her saç ekimi vaadine kanmayın! Tıpta olmayan teknikler kullanıyorlar!

Estetik Hekimi Dr. Özgür Koldaş, saç ekimi hakkında önemli uyarılarda bulundu. Özellikle sosyal mecrada sıkça karşımıza çıkan ve tıpta olmayan teknikler kullanılan yanlış yöntemlere karşı uyardı. Saç ekimi sonrası enfeksiyonlara karşı nasıl korunacağını anlatan doktor, işlemi gerçekleştiren kişilerin bazı yiyeceklerden uzak durması gerektiğini de söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 06:00 - Güncelleme: 22-01-2019 06:00

Ankara'da Medikal Estetik Hekimi Dr. Özgür Koldaş, saç ekimi konusunda çok ciddi uyarılarda bulundu. Dr. Özgür Koldaş, sayısı artan merdiven altı işlemlere karşı çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Dr. Koldaş, özellikle internet üzerindeki yanlış yönlendirmelere ve hekim kontrolünün olmadığı işlemlere karşı uyardı. Ayrıca saç ekimi sonrası enfeksiyon riski hakkında ve işem sonrası beslenme konusunda da uyarılarda bulundu. 

YANLIŞ TEKNİKLERE KARŞI DİKKATLİ OLUN

"Bu kimseler özellikle sosyal medyada saç ektiği vaatleriyle, çok ucuz fiyatlandırmalarla ve tıpta anlamı olmayan anlamsız tekniklerin varlığıyla öne çıkmaya çabalarlar. Konu hakkında bilgisi olmayan vatandaşlarımız buna rağbet ederler. Unutulmaması gerekir ki, saç ekimi belki ömürde bir defa yapılacak bir işlemdir. Çünkü materyal insanın kendisindedir. O materyal bittikten sonra dünyanın en önemli yerinde en iyi teknikle de uygulansa artık geri dönüşü olmayan bir işlemdir. Doğru yerde, doğru ekip ve tekniklerle olan saç ekimi gerçekten yüz güldürür. Bunun dışındaki yöntemler de macera aramak olur" dedi.

ENFEKSİYONLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Saç ekimi uygulamasının saçlı bölgeden alınan 3 ya da 4 bin kıl kökünün, saçsız bölgeye nakledildiği transfer işlemi olduğunu kaydeden Dr. Koldaş, işlemden sonra yapılması gerekenleri anlattı:

"Saç ekimi sonrasında bu bölgenin enfeksiyonlara karşı korunması en dikkat edilmesi gereken özelliklerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra saç ekimi hastalarımızda işlemden hemen sonraki günlerde yaranın kavuşmasını, dokunun kendi içerisinde, kendi anatomik yapısına dönmesini bekleriz. Çünkü saçlı deriye ameliyat sırasında işlemler yapılırken sıvı enjeksiyonu gerçekleştirilir. Bu sıvının yüze ve vücut boşluklarına akması halinde morluklar, şişkinlikler ve ödemler kendini gösterir. Bunlarla karşılaşılmaması için hastanın işlem sonrası takip eden 2 gün içerisinde rahat bir şekilde dinlenmesini ve kan basıncını artıran faaliyetlerden uzaklaşmasını isteriz."

 Dr. Özgür Koldaş, işlem sonrasında hastanın çok fazla hareket etmemesi gerektiğini söyledi.   "Alkol ve sigara kullanımının önlenmesini mutlaka isteriz. Çünkü çok küçük kıl köklerine gelmesi gereken kan miktarının sigarayla birlikte kandaki oksijen miktarının azalıp, ektiğimiz kıl köklerinin beslenmesini bozmasından endişe ederiz. Ameliyat sonrası en azından birkaç hafta sonrasına kadar baharatlı besin tüketmenin de önlenmesi gerekmektedir" dedi.

İŞEM SONRASI BESLENMENİZE DİKKAT EDİN!

Dr. Koldaş, şunları söyledi: "A, E, C vitamini ve vücudun gençleşmesini sağlayan besinlerin kullanılmasını öneriyorum. Hazır gıdalardan, çok yüksek baharatlar içeren beslenmelerden de kaçınılmalı. Fındık, fıstık, yer fıstığından zengin özellikle turunçgillerden C vitamininden oldukça yoğun yer elması ve özellikle tatlı patatesin içerisindeki minerallerin de varlığı ile birlikte iyileşmeye katkı sağlayan besinlerin tüketilmesini isteriz."

Tüm bu bilgilere ek olarak, Dr. Koldaş, saç ekimi yaptıranların en çok 30 ya da 40'lı yaşları tercih ettiğini söyledi. Başvuranların yüzde 90'ını erkeklerin, yüzde 10'unu da kadınların oluşturduğunu söyledi.

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