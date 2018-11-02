Her gün kullanıyoruz ama sağlığa çok zararlı

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen ve Dr. Ali A. Uzan, ev temizliğinde kullanılan çeşitli kimyasallar içeren temizlik malzemeleri ile saç spreyi ve parfüm gibi kişisel bakım ürünlerinin soluduğumuz hava ve sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyledi.
“Sağlığımızı korumak için ev, okul ve işyerlerinde temizlik şarttır. Ancak sabun, deterjan, ağartıcı ve cila gibi temizlik malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri çoğunlukla zararlı kimyasallar içermektedir ” diyen Prof. Dr. Finn Rasmussen, Colorado Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre saç spreyi, oda parfümleri, yapıştırıcılar ve konvansiyonel temizlik ürünleri gibi günlük kullanım malzemelerinin atmosferi, arabalarla aynı oranda kirlettiğini belirten bir makale yayınlandı.
Sabun, cila ve dezenfektan gibi temizlik malzemelerinin genellikle uçucu ve yarı uçucu organik bileşikler denilen kimyasallar içerdiğini ve astım, alerji, kanser, doğum kusurları, hormonal bozukluklar gibi birçok sağlık sorununa etkisi olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Finn Rasmussen, bu ürünlerin aynı zamanda sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu da söyledi.
“Birçok temizlik malzemesi gözleri ve boğazı tahriş edebilir”
Temizlik malzemelerinin ve kişisel bakım ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Finn Rasmussen, birçok temizlik malzemesi ve ev eşyasının gözleri veya boğazı tahriş edebilecek, baş ağrısına neden olabilecek özelliğe sahip olduğunu, bazılarının ise yanıcı veya aşındırıcı içerik ihtiva etmesi nedeniyle gözlerde, deride ve yutulması halinde boğaz ve yemek borusunda ciddi yanıklara yol açabileceğini söyledi.
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