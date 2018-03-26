Her gün için kanserden korunun

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz!

Her gün için kanserden korunun

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler... ANANAS Ananasın içindeki 'bromelain' maddesi tümör hücre gelişimini doğrudandurduruyor. Özellikle de akciğer, bağırsak, yumurtalık ve cilt kanserlerinde tümörlü hücrelerin büyümesini engelliyor.

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Her gün için kanserden korunun

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler...BÖĞÜRTLEN İçeriğindeki eliagic asit kanserli hücrelerin ölmesini sağlıyor. Böğürtlen yaprakları da çok faydalı, çay şeklinde tüketilebilir

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Her gün için kanserden korunun

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler... ELMA Bol miktarda kuarsetin içerir. Kanser tedavisinde, kanserden korunmada, alerji ve kalp damar hastalıklarında yararlıdır. Günde en az 2 elma tüketin. Ancak elmayı kabuklarıyla yiyin.

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Her gün için kanserden korunun

Düzenli bir şekilde bu gıdaları tüketerek kanser hastalığına karşı bağışıklık güçlendirebilir, kanser hücrelerini öldürebilirsiniz! İşte elimizin altındaki deva yiyecekler... KARA ÜZÜM Son 10 yıl içindeki çalışmalar kara üzümün kanser önleyici rolüne işaret ediyor. Ayrıca kalpdamar hastalıklarından da koruyor. Çekirdeği ve kabuğuyla birlikte yenmesi gerekiyor. Günde; 1-2 Bardak kadar tüketilebilir.

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