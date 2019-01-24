Her gün evden kaçan köpeğin nereye gittiğini görünce ağladı

BURSA’da hayatını kaybeden 79 yaşındaki Mehmet İlhan’ın köpeği Cesur, köpeklerin ne kadar sadık dostlar olduklarını bir kez daha gösterdi.

Dostluk ve sadakat bakımından insana en yakın hayvanlardan biridir köpekler. Vefa sadece bir semt adı değildir sözünün anlamını köpekler çok iyi bilir. Yakın birini kaybettğinde yaşanılan acının benzerini hayvanlar da hisseder. Vefanın erezyona uğradığı günümüzde günümüzde yürek bir burkan bir olay yaşanı yakın zamanda. Twitter

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Cesur ismindeki köpek geçtiğimiz sene ocak ayında sahibini kaybetti. 79 yaşındaki Mehmet İlham’ın hayatının son iki yılında başına gelen en güzel şeylerden biri de Cesur ismindeki köpekti. Twitter

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Uzun süredir felç hastası olan İlhan hayatını kaybettikten sonra köpeği Cesur da hayata küstü. Twitter

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