Her gün çaresizce nöbet tutuyorlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Her gün çaresizce nöbet tutuyorlar

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, çekirge istilasına uğrayan vatandaşlar, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor.

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Her gün çaresizce nöbet tutuyorlar

Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

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Her gün çaresizce nöbet tutuyorlar

Siverek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de mahallede inceleme yapıldığını ve gerekli ilaçlamanın yapılacağını duyurdu.İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy kırsal mahallesinde, mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için tarla başında nöbet tutarak yaklaşan çekirge sürülerinin yönünü değiştiriyor.

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Her gün çaresizce nöbet tutuyorlar

Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

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