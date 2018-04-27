Her gün çaresizce nöbet tutuyorlar

Bir haftadır çekirge sürüleri ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinlerinden Remzi Arpacık, "Yıllardır bu mahallede yaşıyoruz ancak ilk kez böyle bir şey görüyoruz. Binlerce çekirge ekinlerimize doğru geliyor, bunların yönünü değiştirmek için mahalle sakinleri olarak tarla başında gün boyu nöbet tutuyoruz. Ancak bir türlü gitmiyorlar o kadar çoklar ki her yerden çıkıyorlar. Yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.