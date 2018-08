Her gün 9 saat bilgisayar oynayan çocuğa kalıcı tik geldi

“Her şeyin fazlası zarar” sözünü kanıtlayan bir olay yaşandı… Filipinler’in Nueva Ecija bölgesinde yaşayan John Nathan Lising, uzun saatler boyunca bilgisayar oyunu oynadıktan sonra ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya geldi.

Aylar boyunca her gün 9 saat bilgisayar oyunu oynayan 6 yaşındaki John’un yüzünde tik oluştu. Her gün ekran başına oturan çocuğun yüzünde ve vücudunda istemsiz hareketler oluşurken doktorlar da bu duruma bir çare bulamadı. Doktorlar, “Her gün her 20 dakikada bir çocuk kriz geçiriyor. Yüzü ve vücudu seğiriyor. Dudakları sürekli titriyor” açıklamasını yaptı. Yetkililer kontrol çalışmasının devam ettiğini açıklarken ailesi bu durumu uluslararası basına açıkladı.