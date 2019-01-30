Her geceye bir bitki çayı tarifi

Soğuk kış günleri kapımızı çaldı. Ortalıkta gezen virüslere karşı bünyemizi koruma altına almak için doğal ve sağlıklı beslenmek önceliğiniz olmalı. Bunun yanında, gün boyunca kendinizi daha dinç ve sağlıklı hissetmek için doğal bitkilerden birkaç dakikada kendi çayınızı hazırlayıp keyifle tüketebilirsiniz. İşte vücudnuza iyi gelecek 7 pratik bitkisel çat tarifi…
Zencefil Çayı
4 cm uzunluğunda bir zencefili temizlediğiniz zaman yaklaşık 4 çay bardağı çıkıyor. Zencefilleri dilimledikten sonra kaynar suyun içine atmanız gerekir. 15-20 dakika sonra ise çayın içindeki parçacıkları süzerek çayınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Dilerseniz biraz limon ve bal ekleyebilirsiniz.
Papatya Çayı
Papatya çayı için aktardan kurutulmuş papatya alabilirsiniz. Sadece bir bardak istiyorsanız, 2-3 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Isıttığınız suyun içine papatyalarınızı döktükten sonra 3-4 dakika bekletmeniz yeterli... Güzelce süzdükten sonra içine isterseniz bal ve limon koyabilirsiniz.
Yeşil Çay
Yeşil çay hazırlarken etkisini hissetmek için doğal yeşil çay yaprakları tercih edin. İlk olarak ne kadar yeşilçay hazırlamak istediğinizi belirleyin. 1 bardak suya 1 çay kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır. İstediğiniz miktarda yeşil çayı bir süzgecin içerisine koyun. Suyu kaynama noktasına gelinceye kadar kaynatın. Ancak tam olarak kaynamasına izin vermeyin. Su kaynama soktasına geldiğinde içerisinde fesleğen yaprağını dilediğiniz kadar bal ve limonu ekleyip tüketebilirsiniz.
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