Her geceye bir bitki çayı tarifi

Doğal bitkilerden birkaç dakikada kendi çayınızı hazırlayıp keyifle tüketebilirsiniz. İşte vücudnuza iyi gelecek 7 pratik bitkisel çat tarifi…

Her geceye bir bitki çayı tarifi

Soğuk kış günleri kapımızı çaldı. Ortalıkta gezen virüslere karşı bünyemizi koruma altına almak için doğal ve sağlıklı beslenmek önceliğiniz olmalı. Bunun yanında, gün boyunca kendinizi daha dinç ve sağlıklı hissetmek için doğal bitkilerden birkaç dakikada kendi çayınızı hazırlayıp keyifle tüketebilirsiniz. İşte vücudnuza iyi gelecek 7 pratik bitkisel çat tarifi…

19
Her geceye bir bitki çayı tarifi

Zencefil Çayı

4 cm uzunluğunda bir zencefili temizlediğiniz zaman yaklaşık 4 çay bardağı çıkıyor. Zencefilleri dilimledikten sonra kaynar suyun içine atmanız gerekir. 15-20 dakika sonra ise çayın içindeki parçacıkları süzerek çayınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Dilerseniz biraz limon ve bal ekleyebilirsiniz.

29
Her geceye bir bitki çayı tarifi

Papatya Çayı

Papatya çayı için aktardan kurutulmuş papatya alabilirsiniz. Sadece bir bardak istiyorsanız, 2-3 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Isıttığınız suyun içine papatyalarınızı döktükten sonra 3-4 dakika bekletmeniz yeterli... Güzelce süzdükten sonra içine isterseniz bal ve limon koyabilirsiniz.

39
Her geceye bir bitki çayı tarifi

Yeşil Çay

Yeşil çay hazırlarken etkisini hissetmek için doğal yeşil çay yaprakları tercih edin. İlk olarak ne kadar yeşilçay hazırlamak istediğinizi belirleyin. 1 bardak suya 1 çay kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır. İstediğiniz miktarda yeşil çayı bir süzgecin içerisine koyun. Suyu kaynama noktasına gelinceye kadar kaynatın. Ancak tam olarak kaynamasına izin vermeyin. Su kaynama soktasına geldiğinde içerisinde fesleğen yaprağını dilediğiniz kadar bal ve limonu ekleyip tüketebilirsiniz.

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro