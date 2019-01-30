Her geceye bir bitki çayı tarifi

Doğal bitkilerden birkaç dakikada kendi çayınızı hazırlayıp keyifle tüketebilirsiniz. İşte vücudnuza iyi gelecek 7 pratik bitkisel çat tarifi…

Soğuk kış günleri kapımızı çaldı. Ortalıkta gezen virüslere karşı bünyemizi koruma altına almak için doğal ve sağlıklı beslenmek önceliğiniz olmalı. Bunun yanında, gün boyunca kendinizi daha dinç ve sağlıklı hissetmek için doğal bitkilerden birkaç dakikada kendi çayınızı hazırlayıp keyifle tüketebilirsiniz. İşte vücudnuza iyi gelecek 7 pratik bitkisel çat tarifi…



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Zencefil Çayı



4 cm uzunluğunda bir zencefili temizlediğiniz zaman yaklaşık 4 çay bardağı çıkıyor. Zencefilleri dilimledikten sonra kaynar suyun içine atmanız gerekir. 15-20 dakika sonra ise çayın içindeki parçacıkları süzerek çayınızın keyfini çıkartabilirsiniz. Dilerseniz biraz limon ve bal ekleyebilirsiniz. Twitter

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Papatya Çayı



Papatya çayı için aktardan kurutulmuş papatya alabilirsiniz. Sadece bir bardak istiyorsanız, 2-3 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Isıttığınız suyun içine papatyalarınızı döktükten sonra 3-4 dakika bekletmeniz yeterli... Güzelce süzdükten sonra içine isterseniz bal ve limon koyabilirsiniz. Twitter

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