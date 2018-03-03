'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Kötü haberi kendi verdi

'Her gece aynı adamla sıkıcı' oluyor diyen Hande Ataizi, 8 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey’e boşanma davası açtı.

'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Kötü haberi kendi verdi

Hande Ataizi, 8 yıl önce evlendiği eşi Benjamin Harvey’e boşanma davası açtı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Mahkeme hakimi, iki tarafın katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı. Dosya 10 gün içerisinde de takip edilmezse dava düşecek. Ataizi, dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür."

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'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Kötü haberi kendi verdi

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu. Ataizi, evliliğe dair şöyle konuşmuştu: ''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''

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'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Kötü haberi kendi verdi

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'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Kötü haberi kendi verdi

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