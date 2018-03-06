'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Hande Ataizi boşandı

Daha önce yaptığı açıklamada 'Her gece aynı adamla sıkıcı' ifadeleri kullanan oyuncu Hande Atazi, 8 Eylül 2012 tarihinde dünya evine girdiği Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey’den boşandı.

'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Hande Ataizi boşandı

Benjamin Harvey'e 5 günde 2 kez boşanma davası açan Hande Ataizi, 2012'de evlendiği eşi ile resmi olarak yollarını ayırdı. Oğlunun velayetini isteyen Ataizi, boşanma dilekçesinde, "Evliliğimizin ilk yıllarındaki sevgi ve saygı zamanla sona erdi. Farklı kültürlerde yetişmemiz nedeniyle aramızda şiddetli geçimsizlik oldu, evliliğimiz çekilmez hale dönüşmüştür" ifadelerine yer vermişti.

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'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Hande Ataizi boşandı

Konuyla alakalı Instagram hesabından Benjamin Harvey ile fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki sunucu, "Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon’un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. 8 senelik beraberlik bitti ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon’un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda. Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin" notunu yazdı.

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'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Hande Ataizi boşandı

Hande Ataizi 2012'de Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu. Ataizi, evliliğe dair şöyle konuşmuştu: ''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''

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'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Hande Ataizi boşandı

İşte Hande Ataizi'nin boşanma paylaşımı...

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