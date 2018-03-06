'Her gece aynı adamla sıkıcı' demişti! Hande Ataizi boşandı

Konuyla alakalı Instagram hesabından Benjamin Harvey ile fotoğrafını paylaşan 44 yaşındaki sunucu, "Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Yedi yıllık eşim ve biricik oğlum Leon’un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı anlaşarak evliliğimizi sonlandırdık. 8 senelik beraberlik bitti ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon’un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda. Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin" notunu yazdı.