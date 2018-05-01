Her detayı iğrenç! Fuhuş operasyonunda şifreler şoke etti

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ekipleri 17 Nisan'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine şafak vakti baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat polisiyle giren polis 9 erkeği gözaltına aldı. Zanlıların 23 kadına zorla fuhuş yaptırdığı saptandı. Kadınlar da emniyete götürülerek ifadeleri alındı.

GÜYA ŞAKA YAPMIŞLAR: Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlılar Ali K. (34), Muhittin B. (45), Hüsnü Ö. (31), Hıdır A. (49), Harun Ö.(31), Yaşar Y. (57), Erol A. (36), Mehmet K. (50) ve İkbal K. (50) ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar, teknik takipteki konuşmalarında "Kadın ayarlayalım" ifadelerini ise şaka olarak nitelendirdi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

HER FUHUŞTAN YÜZDE 5O PAY: 23 mağdur ise zanlıların kendilerini "İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm" diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığını belirtti. Ayrıca kadınların verdiği ifadede zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi.

SÖZLEŞME İMZALATMIŞLAR: Kadınların ayrıca, fuhuş yaptıran kişinin sözleşme hazırladığını ve bunu de kendilerine imzalattığını söylediği öğrenildi. Bu sözleşmede "Kadını bulan bin lira para alır. Her fuhuştan yüzde 50 pay alır. Geriye kalan yüzde 50'yi ise aracılık eden alır. Kadınlar güzel giyinip bakımlı olmalı" yazdığı öğrenildi.