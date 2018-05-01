Her detayı iğrenç! Fuhuş operasyonunda şifreler şoke etti

HER FUHUŞTAN YÜZDE 5O PAY: 23 mağdur ise zanlıların kendilerini "İsterseniz size para kazandırırım, kalacak yer ve yemek veririm" diyerek kandırıp daha sonra da fuhuş yaptırdığını belirtti. Ayrıca kadınların verdiği ifadede zanlıların Adana ve çevre ilçelerdeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları bulup otoyol ve parkta fuhuş yaptıracak kişiye getirdiği, bundan dolayı bin lira para aldığı, ayrıca her fuhuştan yüzde 50 pay aldığı belirlendi.