Her başınız ağrıdığında ilaç içiyorsanız dikkat

Uzm. Dr. Tevfik Sarıkaya, Türkiye'de görülen böbrek yetmezliği sebeplerinin başında bilinçsiz ağrı kesici kullanımı olduğunu söyledi. Sarıkaya, sigara ve alkol başta olmak üzere aşırı tuz tüketimi ve ağrı kesici kullanımına bağlı olarak vücuttaki hücre ölümünün arttığını ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasının hızlandığını açıkladı.

Sarıkaya, "Yaşlanma süresince vücutta hücresel bir kayıp yaşanıyor ama hücrelerin ölümünü hızlandıracak sigara ve alkol tüketimi, yüksek tuz tüketimi ve aşırı ağrı kesici kullanımıyla böbreklere ciddi zararlar veriyoruz. Böbreklerimizi korumalıyız. Bunun için günlük 2 litre su tüketmek geliyor. Düzenli egzersiz yapmalıyız. Günde en azından bir saat yürüyüş yapmalıyız.

Sigara ve alkol tüketmemeliyiz. Bilinçsiz ilaç kullanmamalıyız. Özellikle ağrı kesici kullanımına dikkat etmeliyiz. Bunlar masum ilaçlar değil. Türkiye'de böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bilinçsiz ağrı kesici kullanımıdır. Bunlardan kaçınacağız" diye konuştu. Toplantıda idrar yolu sorunları ve idrar kaçırma hakkında da bilgi veren Tevfik Sarıkaya, bu durumdan dolayı kişinin sosyal hayatı ve yaşam kalitesinin büyük ölçüde etkilendiğine dikkat çekerek şunları anlattı:

"Toplumumuzda 65 yaş üzeri erkeklerde yüzde 21.5, kadınlarda da yüzde 57 idrar kaçırma saptanmıştır. İdrar kaçırmanın üç farklı tipi vardır. Bunlardan bir tanesi 'Aşırı Aktif Mesane' yani sıkışma tipinde kaçırma. İdrarınız gelince ani bir sıkışma oluyor ve tuvalete yetişemeden kaçırma oluyor. Bu yaşlılarda en çok görülen tiptir. Parkinson gibi kas ve sinir sistemini etkileyen hastalıkların varlığı sıkışma tipi idrar kaçırmaya neden olabilir. İkinci tipimiz ise stres tipi idrar kaçırmadır. Bu karın içi basıncın artmasıyla oluşan idrar kaçırma durumudur. Bu durum kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Öksürünce, gülünce, hapşırınca idrar kaçırma yaşanabilir. Bu kadınlarda genital bölgedeki kasların zayıflamasından kaynaklanıyor.