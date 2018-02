Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigara bağımlılığının, tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirterek "Her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerden ölüyor" dedi.

Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigara bağımlılığının, tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirterek, "Sigarayı bırakmak istiyor ancak başarısız olacağınız korkusu ile vazgeçiyorsanız ya da bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu yaşadıklarınız 'iradesizlik' değil, nikotin bağımlılığının beklenen bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

TÜM HASTALIKLARIN ANA SEBEBİ; Bilir, sigara kullanımının başta akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve KOAH olmak üzere diğer kanser türlerinin gelişiminde temel etken olduğuna işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı son verilere göre, tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmenin kalp hastalıkları nedeni ile olan ölümlerin yüzde 12'sinden sorumlu olduğunu belirten Bilir, şu bilgileri verdi:

"Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin nedenleri arasında tütün kullanımı, hipertansiyondan sonra ikinci sırada gelen risk faktörü. Tütün kullanımı küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor ve bu sayının 900 bin kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere ait. Maalesef, sigara kullanan her 2 kişiden biri bu nedenle yaşamını yitiriyor. Her gün 14 bin kişi ve her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ediyor."

Türkiye'nin en çok sigara içen ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldığını kaydeden Bilir, Türkiye'de 1999'da 114,4 milyar adetle zirve yapan sigara tüketiminin, o yıldan bu yana özellikle 2009'da kapalı alanlarda sigara içme yasağının devreye girmesi, artan duyarlılık ve bilinçlenme çalışmaları sayesinde gerileme sürecine girdiğini anlattı.

Bilir, Türkiye'de 1990'da her gün sigara içenlerin nüfusa oranı yüzde 30'ların üzerinde iken, bu oranın yüzde 20’lere kadar düştüğünü, ancak bunun sigaraya bağlı hastalıklar ve ölümler olduğu gerçeğini değiştirmediğini belirterek, sigara kullanımının en önemli "önlenebilir" ölüm nedeni olduğunun altını çizdi.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE TAVSİYE; Sigarayı bırakmakta en etkili yöntemin kişinin bu konudaki kararlılığı olduğunu vurgulayan Bilir, şu tavsiyelerde bulundu: "Eğer sigara kullanıyorsanız, bunun bir hastalık olduğunu kabul etmelisiniz. Sigara bağımlılığı, tedavisi olan bir hastalıktır. Sigarayı bırakmak istiyor ancak başarısız olacağınız korkusu ile vazgeçiyorsanız ya da bırakmayı deneyip zorlanıyorsanız kendinizi yargılamadan, suçlamadan mücadele etmeyi seçmelisiniz. Bu yaşadıklarınız ‘iradesizlik’ değil, nikotin bağımlılığın beklenen bir sonucudur. Bu süreci bir iyileşme süreci olarak kabul etmeli, destek almalı ve kararlılıkla mücadelenizi devam ettirmelisiniz. Sigarayı bırakmayı ertelemeyin, sağlığınızın sizi mecbur etmesini beklemeyin. Şimdi karar alın ve hemen uygulamaya başlayın. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır."