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Her 20'lik yaş çekilmeli mi uzman önerisi

Her 20'lik yaş çekilmeli mi uzman önerisi

Bazı insanlar hayatları boyu 20.yaş dişleri ile yaşarken, bazı insanlar da çektirmek zorunda kalıyor. 20'lik yaş gerçekten çektirilmeli mi? Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Yakup Gülnahar, 20'lik diş hakkında merak edilenleri anlattı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 09:52 - Güncelleme: 28-01-2019 10:05

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Öğrt. Üyesi Yakup Gülnahar, 20'lik yaş hakkında önemli açıklamlar yaptı. Yakup Gülnahar, "20'lik dişler kısmen veya tamamen gömülü kalabilmektedirler. Gömülü 20 yaş dişleri, komşu dişlerde çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek zorunda değillerdir" dedi.



20'LİK DİŞ BAZI İNSANLARDA 4 TANEDEN AZDIR

Gülnahar, 20'lik yaş dişlerinin bazı insanlarda 4'ten az olabileceğini söyledi. Gülnahar "Dişlerin dizili olduğu çene kemiğinde dişlerin ağız ortamına çıkmaları için yeterli yer bulunmaması, 20 yaş dişinin anormal bir konumda bulunması veya 20 yaş dişlerinin çevresinde bulunabilecek çenelere ait kist veya tümörlerin varlığı bu dişlerin kısmen veya tamamen gömülü kalmalarına sebep olabilmektedir. Tamamen gömülü 20 yaş dişleri komşu dişlerde; çürük, diş eti iltihabı veya çevre dokularda kistik oluşumlara sebep olmadıkları sürece çekilmek durumunda değillerdir'' dedi.

KISMEN GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞLERİ TEHLİKELİ OLABİLİR

Yakup Gülnahar, " Gömülü dişlerin, diş dizisinin en arka bölgesinde yer almaları hijyen gerekliliklerinin sağlanmasını da zorlaştırmaktadır. Tüm bu durum bir arada düşünüldüğünde bu dişler; çürüme veya üzerlerini örten diş etinde perikoronitis olarak adlandırılan ve genellikle tekrarlayan bir enfeksiyon tablosu olarak karşımıza çıkan bir klinik durum yaratma eğilimi göstermektedirler.Bu enfeksiyon durumu; basit lokal bir enfeksiyon tablosu olarak kalabileceği gibi, tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde hayati tehlike oluşturabilecek baş boyun apselerine neden olabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü çenelerimizde tamamen sürmeyi başaramamış 20 yaş dişlerinin gerekli klinik ve radyolojik muayene sonrasında uygun cerrahi yöntemler ile çekilmesi gerekmektedir." 

HER 20'LİK YAŞIN ÇEKİLMESİ GEREKMİYOR

Gülnahar, her 20'lik dişin çekilmesi gerekmediğini söyledi. "Her 20 yaş dişinin ameliyat ile alınması gibi bir kural yoktur. Klinik ve radyolojik muayeneler sonucunda, diş çekiminin hangi yöntemlerle yapılacağına diş hekiminin karar vermesi gerekmektedir'' dedi. Ayrıca, her 20 yaş çekiminin zor olacağını düşüncesinin de yanlış olduğunu belirterek, 20.yaş diş çekiminden korkan hastaları rahatlattı.

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