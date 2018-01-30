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Hepsini bir bir anlattı! Diş macunuyla suikast...

Hepsini bir bir anlattı! Diş macunuyla suikast...

İsrailli gazeteci Ronen Bergman, eski Mossad ve Shin Bet ajanları ve emekli askeri yetkililerle röportaj yaparak hazırladığı kitapta İsrail casuslarının ilginç suikast yöntemlerini ortaya çıkardı. Buna göre İsrailli ajanlar, 70 yılda 2 bin 700 suikast operasyonuna imza attı.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 19:30 - Güncelleme: 30-01-2018 00:30

İsrailli gazeteci Ronen Bergman'ın kitabına göre İsrailli ajanlar, 70 yılda 2 bin 700 suikast operasyonuna imza atarken bunlardan birçoğu başarısız oldu. Buna rağmen başarı sayısı diğer ülkelerin gizli servislerine göre çok daha yüksek.

Bergman'ın eski Mossad ve Shin Bet ajanları ve emekli askeri yetkililerle röportaj yaparak hazırladığı kitabın adı ‘Ayağa Kalk ve Önce Sen Öldür’. Bu, Yahudilerin kutsal kitaplarından biri olan Talmud’daki bir ifadeden geliyor. Talmud’da “Eğer biri seni öldürmeye gelirse, ayağa kalk ve önce sen onu öldür” deniliyor. Bergman, röportaj yaptığı birçok kişinin bu pasaja atıf yaptığını belirtti.

DİŞ MACUNU, ARAÇ LASTİĞİ

Yediot Aharonot gazetesinin istihbarat muhabiri Bergman’ın kitabında anlattığı ilginç suikast tekniklerinden biri zehirli diş macunu. Kitapta bunun kimi yönelik olduğu belirtilmese de hedefteki kişinin bir ay içinde zehirli diş macunuyla öldürüldüğü ifade edilmiş. Silahlı insansız hava araçları da bir İsrail tekniği. Daha sonra bunu Amerikan ordusu ve istihbaratı da yoğun olarak kullanıyor. Yol ortasına bırakılmış içi bomba dolu araç lastikleri de yine kitapta anlatılıyor.

ARAFAT İDDİASI

Bergman, İran’ın nükleer programında görev alan bilim insanlarına yönelik suikastlerin İsrail tarafından gerçekleştirildiğini de belirtiyor. İran, bu suikastlerden İsrail’i sorumlu tutsa da İsrail bir açıklama yapmıyordu. Filistin’in eski lideri Yaser Arafat’ın İsrail tarafından radyasyonla zehirlendiği iddiası da kitapta güçlü şekilde yer bulurken, Bergman bu konuda edindiği bilgileri İsrail’in askeri sansür yasası nedeniyle ifşa edemeyeceğini yazıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • İNSANOĞLU HALEN UYUYOR 29 Ocak 2018 21:13 MİLYONLARCA İNSANI ÖLDÜRDÜLER.KOMİNİZM ,ONLARIN ESERİ.RUSLARIN BAŞINA BELA EDİLDİ.AVRUPANIN BAŞINA HİTLERİ ,MUSSOLİNİ Yİ..BELA ETTİLER.ABD VE AVRUPADA ÖLDÜRDÜKLERİ İNSAN SAYISI KİTEPLARA SIĞMAZ.İSRAİLİN MOSSADI ,MASONLARIN YANINDA HİÇBİRŞEY.MASONİZM YAHUDİ GİZLİ DÜNYA ÖRGÜTÜ.DECALİN TA KENDİSİ.FAŞİZM VE,KOMİNİZMİ İLMEK İLMEK DOKUDULAR.

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