Hepsi öldürüldü İşte o üst düzey isimler!

Arananlar listesindeki Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, Turuncu listedeki Mahir kod adlı Cihan Kıt, Gri listedeki Zeynep Miran, Baran kod adlı Haydar Gül, Demhat kod adlı İsmail Özdemir ile PKK'nın sözde liderlerinden Harun kod adlı teröristle birlikte 6'sı sözde üst düzey 61 terörist öldürüldü.

Hepsi öldürüldü İşte o üst düzey isimler!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 1385 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1091 terör (PKK/KCK 206, Aşırı Sol 13, DEAŞ 19, FETÖ/PDY 853), 3 bin 679 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 845 kişi gözaltına alındı.

14
Hepsi öldürüldü İşte o üst düzey isimler!

Ayrıca operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ferhat kod adlı Necmettin Kutum, Turuncu kategoride yer alan Mahir kod adlı Cihan Kıt, Gri kategoride yer alan Delila kod adlı Zeynep Miran, Baran kod adlı Haydar Gül, Demhat kod adlı İsmail Özdemir ve sözde lider kadroda yer alan İran uyruklu Harun kod adlı teröristin de içinde bulunduğu 6'sı sözde üst düzey 61 terörist etkisiz hale getirildi.
Yapılan operasyonlarda 9 ilde 28 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 48'i ağır ve uzun namlulu toplam 55 silah, 245 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 42 el bombası, 4 bin 14 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 3 el yapımı patlayıcı ve mayında imha edildi.

24
Hepsi öldürüldü İşte o üst düzey isimler!

Uyuşturucu ve Kaçakcılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 683 operasyonda piyasa değeri 28 milyon 141 bin 714 TL olan; 1 ton 542 kilogram esrar, 403 kilogram eroin, 1,61 sentetik kannabinoid maddesi, 12,77 kilogram metamfetamin ve 1233 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 333 bin 942 TL olan; 423 bin 313 adet kaçak sigara, 104 bin 825 litre akaryakıt ele geçirilirken bu operasyonlar kapsamında 3 bin 679 kişi gözaltına alındı.

34
Hepsi öldürüldü İşte o üst düzey isimler!

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 635 şüpheli gözaltına alınırken 74 kilogram esrar, 10 kilogram eroin, 1,4 kilogram sentetik kannabionid, 2,9 kilogram metamfetmin, 16 bin 276 adet uyuşturucu hap, 203 kök kenevir ile 64 tabanca ve tüfek ele geçirildi.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında da, terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 242 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE: Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında ise 826'sı denizlerde olmak üzere 6 bin 176 düzensiz göçmen yakalanarak, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 75 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro