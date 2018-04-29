Hepsi HDP binasından çıktı! İstanbul İl Eşbaşkanı gözaltına alındı

POLİSİN HDP Güngören İlçe binasına düzenlediği operasyonda, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C.Ç., Güngören İlçe Eş Başkanı Ö.Ö. ve Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Toplantı sırasında yapılan baskında, terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşısı Abdullah Öcalan ile öldürülen bazı teröristlerin afişlerinin yer aldığı propaganda içerikli pankartlara el konulurken, toplantıya katıldıkları ileri sürülen 30 kişi de ifadelerine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü.