Hepsi grubunda eski defterler açıldı! Gülçin'in sözleri Cemre'yi çıldırttı

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına katılıp eski defterleri açan Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül'e, Cemre Kemer'den zehir zemberek bir yanıt geldi.

Hepsi grubunda eski defterler açıldı! Gülçin'in sözleri Cemre'yi çıldırttı

Hepsi' grubunun eski solisti Gülçin Ergül, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olup gruptan mutsuz olduğu için ayrıldığı söyleyince ortalık karıştı. Grubun bir diğer üyesi Cemre Kemer, Ergül'e zehir zemberek bir yanıt verdi.

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Hepsi grubunda eski defterler açıldı! Gülçin'in sözleri Cemre'yi çıldırttı

Gülçin Ergül, gruptan neden ayrıldığıyla ilgili soruya, "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımdı gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için." yanıtını verdi.

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Hepsi grubunda eski defterler açıldı! Gülçin'in sözleri Cemre'yi çıldırttı

Ergül'ün canlı yayındaki açıklamalarının ardından grubun üyesi Cemre Kemer'den yanıt gecikmedi. Kemer, şu sözlerle eski defterleri açan Ergül'e sitem etti;

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Hepsi grubunda eski defterler açıldı! Gülçin'in sözleri Cemre'yi çıldırttı

"Adama sormazlar mı bu kadar derdin vardı da neden en yakın 3 insan bilmiyordu? Arkadan iş çevirdiğinden habersiz! Adama sormazlar mı eşitliği bozmak, solist olmak istemiş olabilir misin diye. Adama sormazlar mı o menajer senin için neler yaptı diye?

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