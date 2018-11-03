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Henüz Türkiye'ye gelmeyen Huawei Mate 20 Pro'ya dikkat çeken güncelleme

Henüz Türkiye'ye gelmeyen Huawei Mate 20 Pro'ya dikkat çeken güncelleme

490MB boyutundaki güncelleme ile birlikte Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zekasıyla ön plana çıkan kamerasına önemli iyileştirmeler yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 03:15 - Güncelleme: 03-11-2018 03:03

Huawei Mate 20 Pro güncelleme ile birlikte yapay zekasıyla ön plana çıkan kamerasına, yapay zeka destekli yakınlaştırma özelliği eklendi.

Ayrıca yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, video çekerken de yapay zekanın tüm nimetlerinden yararlanabileceklerini de belirtelim. Bunun haricinde ise amiral gemisinin kamerasında kullanılmak üzere birkaç yeni efekt de eklediğini müjdeleyen Huawei, bazı yazılımsal sorunlarında tamamen ortadan kaldırıldığını da özellikle vurguladı.

Böylece daha stabil hale getirildiği belirtilen amiral gemisine kavuşacak olan kullanıcılar, ilk günlerden can sıkıcı sorunlar ile baş başa kalmayacak. İlk etapta Güney Afrika ve İngiltere için indirilebilir olan güncelleme, cihazın satışa çıktığı ilk günden itibaren tüm ülkelerdeki kullanıcılar için de dağıtılması ön görülüyor.

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