Hemşire olacakken zorla cinsel ilişki kölesi yapıldı! Günde 20 adamla...

İngiltere'den Hollanda'ya bir kreşte hemşirelik yapmak için giden Sarah Forsyth'in hayatı kendisini kaçıran kişiler tarafından karardı.

Hemşire olacakken zorla cinsel ilişki kölesi yapıldı! Günde 20 adamla...

Hayali olan kreş hemşireliğini yapmak için Amsterdam'a taşındığı anda kreş yeri olarak görünen yere gittiğinde başına silah dayanarak kaçırılan kadın, zorla seks kölesi yapıldı. İngiltere'nin ünlü suçlularından John Reece'in tuzağına düşen Sarah, yaşadığı korkunç günleri anlattı.

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Hemşire olacakken zorla cinsel ilişki kölesi yapıldı! Günde 20 adamla...

Kaçırıldıktan sonra her akşam 20 adamla birlikte olmaması halinde ölümle tehdit edildiğini anlatan Sarah, istenilen parayı elde edemediğinde fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Kadın ayrıca o günleri bir türlü unutamadığını da belirtti.

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Hemşire olacakken zorla cinsel ilişki kölesi yapıldı! Günde 20 adamla...

Sarah yaşadıklarını anlattığı bir röportajında, "Yaşadıklarım korkunçtu. Her akşam 20 adamla birlikte olmaya zorlanıyordum. İstedikleri kadar para alamayınca dövüyorlardı. Hala o günlerle ilgili kabuslar görüyorum" şeklinde konuştu.

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Hemşire olacakken zorla cinsel ilişki kölesi yapıldı! Günde 20 adamla...

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER: Genç kadın, kendisi gibi köle olan bir Taylandlı kızın gözlerinin önünde öldürüldüğünden de bahsetti. Sarah, "Taylandlı çok genç bir kız vardı. Çok fazla para kazanamayınca ceza olarak depoya götürülüp gözlerimin önünde öldürüldü. Yaşadığım şoku atlatamadan ölümünün kameralara kaydedildiğini gördüm" dedi.

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