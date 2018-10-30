Hemşire değil seri katil! 100 hastayı öldürmekle suçlanıyor...

Almanya’da bir hemşire, bakımını üstlendiği 100 hastasını öldürmekle suçlanıyor. 100 hastayı öldürmekle suçlanan hemşire Almanya'nın kuzeyinde bulunan Oldenburg kasabasında yargılanmaya başladı.

Hemşire değil seri katil! 100 hastayı öldürmekle suçlanıyor...

ALMANYA seri katil hemşireyi konuşuyor. Dedektifler, eski hasta bakıcı Niels Hoegel’i (41) Almanya’nın kuzey kesiminde görevli olduğu hastanelerde bakımına verilen 100 hastaya ölümcül dozda ilaç vererek ölümüne yol açmakla suçladı. Mezardan çıkarılan ceset kalıntılarına zehir testlerinin yapılmasının ardından yargılamanın son duruşmasının Mayıs ayına kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

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Hemşire değil seri katil! 100 hastayı öldürmekle suçlanıyor...

Hasta bakıcı Hoegel’in 1999-2005 yılları arasında Oldenburg’da 36, Delmenhorst yakınlarında ise 64 hastayı öldürdüğü ifade edildi. Öldürülen hastaların yakınları, sağlık yetkililerinin olayı görmezlikten geldiğini suçlarken, soruşturmanın bu bakımından önemli olduğunu kaydetti.

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Hemşire değil seri katil! 100 hastayı öldürmekle suçlanıyor...

Hasta bakıcı Hoegel, ölümlerin tamamından suçlu bulunması halinde ikinci dünya savaşının ardından en çok insan öldüren seri katil olacağı belirtildi. Dedektifler, Hoegel’in daha faza insanı öldürmüş olabileceğini ancak potansiyel kurbanlarının cesetlerinin yakıldığını ifade etti.

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Hemşire değil seri katil! 100 hastayı öldürmekle suçlanıyor...

Ölen kişilerin yakınlarından biri olan Petra Klein, Hoegel’in bütün kurbanların ölümlerinden suçlu tutulmasının beklediğini ve böylece kurbanların yakınlarının davanın kapanmasını göreceklerini söyledi.

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