Hemşire değil seri katil! 100 hastayı öldürmekle suçlanıyor...

Hasta bakıcı Hoegel, ölümlerin tamamından suçlu bulunması halinde ikinci dünya savaşının ardından en çok insan öldüren seri katil olacağı belirtildi. Dedektifler, Hoegel’in daha faza insanı öldürmüş olabileceğini ancak potansiyel kurbanlarının cesetlerinin yakıldığını ifade etti.