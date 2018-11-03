Hemoroid nasıl geçer acı yemek basuru azrıyor mu?

Acının kendisi hemoroide yol açmaz ancak hemoroidal hastalığa yakalanmış insanlarda çok acı yemek o bölgeyi tahriş eder. Hamilelikte en büyük sıkıntılardan biri hemoroiddir. Bebeğin kafası pelvis bölgesine girdiğinde kirli kanın dönüşümünü bloke eder ve gebelerde hemoroidler şişer. Doğumdan sonra büyük bir kısmı iyileşir ancak bazı durumlarda gebelik sonrası iyileşmeyen hemoroidler için ameliyat gerekir.

Kronik kabızlığı olan insanlarda çok görülür. Hemoroid oluşumunda genetik faktörler de çok etkilidir. Aileden gelen yapısal yatkınlık olabilir.

Dış hemoroidler genelde çok oturarak çalışan; ofis çalışanları, taksi şoförleri, bankacılarda çok görülür. Sıcak ya da soğuk oturma banyoları hemoroid tedavisinde tavsiye edilmektedir. Ancak buzlu soğuk su banyosu uzun süre yapılamayacağından genellikle sıcak oturma banyosu önerilir. İç hemoroid için oturma banyoları yararlı olabilir ancak dış hemoroidde hiçbir etkisi olmaz.

Kadınlarda pelvik taban düşüklüğü yüzünden, erkeklere oranlar daha fazla hemoroid görülmektedir. Hemoroid belirtileri başka hastalıklarla karıştırılabilir. Bu nedenle kanama şikayetleri önemsenmeli ve kişide rektum ya da kalın bağırsak kanseri gibi hastalıkların bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir. Çünkü bazen hastada hem hemoroid hem rektum tümörü aynı anda görülebilir.

Hemoroid tedavisi : Hemoroid tanısı mümkün olan en erken evrede konulduğunda, “longo işlemi” denilen ve ortalama 8-10 dakika süren uygulama ile hasta konforu sağlanabilir. Bu işlem; ağrısız, hemoroid alınmadan ve hemoroide giden ana akım damarların bir kısmının kesilerek yapılmasıdır. İşlem tek kullanımlık teknolojik aletlerle gerçekleştirilir ve ameliyat izi oluşmaz. Kadınlar, anatomik yapıları nedeniyle işlem sonrasında daha az ağrı sorunu yaşar. Ancak 25-35 yaş arası erkek hastalarda birkaç gün süren rahatsızlık hissi oluşabilir. Bir diğer yöntem olan “doppler”, genel anestezi altında yapılan ve bulunduğu bölgeden dışarı taşan hemoroidlerin yukarı toplanması esasına dayanır. Longo yöntemiyle karşılaştırıldığında 45 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Cerrahiler sonrası antibiyotik tedavileri uygulanır, kabızlık riskine karşı sulu gıdalar tüketilmesi önerilir. Sonrasında hasta normal yaşama dönebilir.