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Hemoroid basur tedavisinde longo işlemi nedir 10 dakika sürüyor

Hemoroid basur tedavisinde longo işlemi nedir 10 dakika sürüyor

Makat bölgesinde ortaya çıkması sebebiyle, toplumda “gizlenen sağlık problemleri” arasında yer alan hemoroid, erken evrede fark edildiğinde basit müdahalelerle tedavi edilebilirken, gizlendiği için ilerleyerek cerrahi işlem gerektirecek hale gelebiliyor.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 06:24 - Güncelleme: 01-11-2018 06:24

Türkiye’de en sık görülen hastalıklardan biri olan hemoroid, tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürüyor. Hastalığın beslenme alışkanlıkları ile de doğrudan ilişkisi bulunuyor. Bu nedenle tedavide gıdalar da önemli bir yer tutuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroid ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Homeroid türleri : Hemoroid, iç ve dış olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Dış hemoroidler yaygın olarak uzun süre oturarak çalışanlarda görülürken, asıl tedavi gerektiren ve büyük abdest tutma gibi yaşam kalitesi için çok önemli olan fonksiyonları gerçekleştiren iç hemoroidlerdir.

Hemoroidin evreleri : Hastalık 4 evrede incelenir ve her evrenin tedavisi farklıdır. Birinci evrede sadece kanama belirtisi görülürken, diğer evrelerde gittikçe şişen kitle ortaya çıkar. Birinci ve ikinci evre hemoroidler çok mecbur kalmadıkça ameliyat gerektirmez. İlaç tedavisi ve diyet programı ile kontrol altına alınabilir. Üçüncü ve dördüncü evre hemoroidler ise ameliyat aşamasına gelmiş kabul edilir. Hastalığın tanısı konulduğu sırada eğer üçüncü evre söz konusuysa, ilerlemeden ameliyatı yapmak gerekir. Çünkü dördüncü evrede ameliyat, hem hasta konforu hem de işlemin istenilen şekilde sonuçlanması adına zorlu bir süreç olabilir. hemoroidin tamamen alınması gerekebildiğinden, ilerleyen dönemlerde o bölgede darlık ya da yaşlılık döneminde büyük abdest ya da gaz kaçırma gibi sorunlar görülebilir.

Hemoroid tedavisi : Hemoroid tanısı mümkün olan en erken evrede konulduğunda, “longo işlemi” denilen ve ortalama 8-10 dakika süren uygulama ile hasta konforu sağlanabilir. Bu işlem; ağrısız, hemoroid alınmadan ve hemoroide giden ana akım damarların bir kısmının kesilerek yapılmasıdır. İşlem tek kullanımlık teknolojik aletlerle gerçekleştirilir ve ameliyat izi oluşmaz. Kadınlar, anatomik yapıları nedeniyle işlem sonrasında daha az ağrı sorunu yaşar. Ancak 25-35 yaş arası erkek hastalarda birkaç gün süren rahatsızlık hissi oluşabilir. Bir diğer yöntem olan “doppler”, genel anestezi altında yapılan ve bulunduğu bölgeden dışarı taşan hemoroidlerin yukarı toplanması esasına dayanır. Longo yöntemiyle karşılaştırıldığında 45 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Cerrahiler sonrası antibiyotik tedavileri uygulanır, kabızlık riskine karşı sulu gıdalar tüketilmesi önerilir. Sonrasında hasta normal yaşama dönebilir.

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