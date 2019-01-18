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Hem suçlu hem güçlü! Kendisini uyaran gazeteciyi böyle tehdit etti

Hem suçlu hem güçlü! Kendisini uyaran gazeteciyi böyle tehdit etti

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında hiçbir önlem almadan çalışan iki işçiden birisi, kendilerini görüntüleyen yerel gazete sahibi İsmet Başar'ı fark edince "Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum" diye tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 15:24 - Güncelleme: 18-01-2019 15:24

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatısını yapan 2 işçiden birinin, güvenlik tedbiri almadan çalışması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Bu sırada yoldan geçen yerel gazete sahibi İsmet Başar, hem işçinin, hem de yoldan geçenlerin can güvenliğinin tehlikede olduğunu fark ederek, caddeden ve çıktığı bina üzerinden görüntü almaya başladı.

"BİZİ DURDURURLARSA BEN DE SENİ DURDURURUM": Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden işçi, 'Niye çekiyorsun' diyerek sözlü tepki gösterdi. Gazeteci Başar'ın, 'Kendinizin ve yoldan geçenlerin can güvenliğini aldınız mı?' yönündeki sorusuna işçi, 'Sen devlet görevlisi misin, senin görevin bu mu? Para kazanmak için bizim ekmeğimizle oynuyorsun? Bizi durdururlarsa ben de seni durdururum?' cevabı verdi.

"NE YAPMAYA ÇALIŞIYORSUN ANLAMADIM": Gazetecinin 'Can güvenliğini aldın mı?' sorusunu yinelediği işçi, "Can güvenliği mi? Yanlış yapıyorsun. Sen gazeteci olarak bu işten para kazanıyorsun, bizim ekmeğimizle oynuyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun, anlamadım' diyerek sözlü tepkisini sürdürdü.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ: Çalışmayı bırakan işçi, işvereni arayarak durumu bildirdi. Caddeye inen işçiye yoldan gelip geçen yayalar da, "Üstten çatı malzemeleri yola düşebilir. Niye önlem almadınız?" diyerek tepki gösterdi.

İşçiler, tepkiler üzerine çalışmaya ara verdi.

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Kaynak : DHA

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