Hem öz oğlu hem de öz kızıyla evlendi rezalet!

Dünyaya nereye gidiyor dedirten türden bir haber. Geçtiğimiz aylarda büyük bir skandal neden olan 'Hem öz oğluyla hem öz kızıyla evlendi' haberi başka bir boyut kazandı. 43 yaşındaki Patricia Ann Spann'in öz kızı ve öz oğluyla evlendiği ve ilk görüşte aşık olduğu iddia edilmişti. Daha önce sadece para cezasına çarptırılan anne kız için yeni bir karar çıktı.