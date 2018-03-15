Hem öz oğlu hem de öz kızıyla evlendi rezalet!

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Patricia Ann Spann hem öz kızı hem de öz oğluyla evlilik yaparak büyük bir skandala imza atmıştı. Patricia Spann hakkında son karar çıktı.

Hem öz oğlu hem de öz kızıyla evlendi rezalet!

Dünyaya nereye gidiyor dedirten türden bir haber. Geçtiğimiz aylarda büyük bir skandal neden olan 'Hem öz oğluyla hem öz kızıyla evlendi' haberi başka bir boyut kazandı. 43 yaşındaki Patricia Ann Spann'in öz kızı ve öz oğluyla evlendiği ve ilk görüşte aşık olduğu iddia edilmişti. Daha önce sadece para cezasına çarptırılan anne kız için yeni bir karar çıktı.

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Hem öz oğlu hem de öz kızıyla evlendi rezalet!

ABD’nin Oklahoma eyaletinde, on yıl önce oğluyla evlenen, şimdi de kızıyla evlenen 45 yaşındaki Patricia Spann, suçunu itiraf edince iki yıl hapis cezası aldı. Daha önce sadece para cezası verilmişti.


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Hem öz oğlu hem de öz kızıyla evlendi rezalet!

NE OLMUŞTU; 43 yaşında olan Patricia Ann Spann Amerika'nın Oklahoma eyaletinde yaşıyor. Spann, üç çocuk dünyaya getirdi; ancak üçünün de velayeti mahkeme kararıyla çocukların babaannesine verildi. Çocuklarıyla çok fazla görüşemeyen Spann, bundan iki yıl önce kızı Misty Velvet Dawn ile buluştu.




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Hem öz oğlu hem de öz kızıyla evlendi rezalet!

Yıllarca görüşmeyen anne kız, ifadelerinde belirttiklerine göre ilk görüştükleri günden itibaren çok iyi anlaştılar. Hatta o kadar iyi anlaştılar ki, geçtiğimiz Mart ayında, akraba evliliğinin yasak olduğu Oklahoma eyaletinde soyadlarının farklılığından yararlanıp evlendiler!

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