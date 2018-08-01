Hem eğlenip hem öğreniyorlar GAP'tan büyük destek

Proje kapsamında çocukların beklentilerine uygun, enerjilerini olumlu yönde kullanabilecekleri, zihinsel, duygusal, sportif, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen eğitimlerin planlandığı ve etkinliklerin düzenlendiği Çocuk Oyun Odaları ile 4-6, Çocuk Gelişim Merkezleri ile 4-6 ve 7-14, Çocuk Okuma Odaları ile ise 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Proje kapsamında merkezlerin hem iç hem de dış yapılanmalarında çocukların gelişimlerini destekleyecek zengin uyaranlarının yer almasına dikkat edilmekte, sportif, kültürel, sanatsal faaliyetlerden yararlanabilmeleri, okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri için uygun alanlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 2000 yılından bu yana yaklaşık 120 bin çocuğun eğitim aldığı Çocuk Gelişim Merkezlerinde her yıl "yaz kampı" düzenlenmektedir. GAP Bölgesi illerinin tamamından çocukların katıldığı kampın amacı; uzun ve yorucu bir eğitim yılının ardından sizlere dinlenme fırsatı vermek, farklı illerden ve farklı yaş gruplarından gelen çocukların bir araya gelmesi ve yeni arkadaşlar edinmesini sağlamak ve eğlenerek öğrenme fırsatı sunmaktır.

23-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında Adıyaman ili Gölbaşı İlçesinde düzenlenen yaz kampı kapsamında el sanatları atölyesi, kodlama eğitimi, akıl oyunları atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi, futbol turnuvası gibi eğitsel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi.