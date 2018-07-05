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Helin Palandöken cinayetinde flaş karar!

Helin Palandöken cinayetinde flaş karar!

İSTANBUL Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin, 'tasarlayarak çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 17:19 - Güncelleme: 05-07-2018 17:35

İSTANBUL Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mağdur müştekiler Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu. 

Son savunması sorulan Halis Can Dağaslan, "Böyle bir olay olacağını bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Beraatimi istiyorum" dedi. 

Son savunması sorulan tutuklu sanık Mustafa Yetgin, 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Yetgin'in yazılı savunmasını Mahkeme Başkanı Haluk Azkın okudu. 

Mağdur Cemil Yıldız'ın kafasına silah dayamadığını savunan Mustafa Yetgin, "Cemil'e ateş etmem kasti değil, tesadüftü" dedi.

"KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM"

Sığındığı okulun müdürünü öldürmeye çalıştığı iddiasını kabul etmeyen Yetgin, "Ailem ve Helin'in ailesine yaşattıklarımı görünce, onların yaşantısının dengesini bozunca kendimden nefret ediyorum" dedi.

"EN AĞIR CEZAYI ALACAĞIMI BİLİYORUM"

Maktul Helin Palandöken'in kendisinden daha olgun ve düşünceli biri olduğunu söyleyen Yetgin, "Olay tamamen benim cahilliğim ve akılsızlığımdan kaynaklandı. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur" dedi. Mustafa Yetgin'in Avukatı Emrah Daylan "müvekkili hakkında takdiri indirim haklarının kullanılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

HELİN'İN KARDEŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Son sözü sorulan Mustafa Yetgin, "Helin'in kardeşi Nehir'i gördüm. Ondan özür diliyorum" dedi. Son sözü sorulan tutuksuz sanık Halis Can Dağaslan, beraatine karar verilmesini istedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 28 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Yetgin'i Helin Palandöken'e karşı eyleminden dolayı, 'çocuğun tasarlayarak öldürülmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. 

Yetgin ayrıca iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okuldaki eylemlerinden dolayı da, 'çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla kasten yaralama' ve 'silahla tehdit' suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Mahkeme, Yetgin hakkında iyi hal indirimine gitmedi. Tutuksuz sanık Halis Can Dağaslan ise, tüm suçlardan beraat etti.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Temmuz 2018 17:34 Millet gozunden saklasin,ruzgardan esirgesin cocuk yetistirsin,siz Allah in magandalari gelin insanlarin cocuklarini oldurun.Neymis?"seviyom gardas" sevginiz bile kisiliginiz gibi anlamsiz!!!Karar veren hakimi kutluyorum!!!

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