Helikopterimiz düşürüldü! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin harekatıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Erdoğan bir Türk helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi. Düşen helikopterde kaç personel olduğu ile ilgili henüz bir bilgi verilmezken, personelin durumu hakkında açıklama da yapılmadı.

İHA: YARALI ASKERLER HASTANEDE

İHA'nın haberine göre, yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"BAŞKA PARTİLERDE SIKI SIKIYA KOLTUĞA YAPIŞABİLİRLER": Ülkemizde değişimin ve yenileşmenin öncülüğünü AK Parti olarak kimseye bırakmamakta kararlıyız. Başka partilerde bazıları sıkı sıkıya koltuklarına yapışabilirler ama AK Parti'de öyle olmadı, olmayacak. Çünkü bizim için siyaset ülkeye ve millete hizmet yolunda bayrak yarışıdır. Bu ekip çalışmasında günü geldiğinde her arkadaşımız bayrağı yeni bir kardeşimize devrederek kendisi farklı hizmet alanlarına yönelmekten asla imtina etmedi, etmeyecektir. Bu bir davadır, hizmet etmede alan çoktur. Bugün de İstanbul'da işte böyle bir bayrak değişimine şahit olduk.

"HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN EKSİKLER GİDERİLİR"

Bir yandan belediyelerimizle bir yandan geçtiğimiz 15 yıllık dönemdeki hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, resmi kuruluşlarımız vasıtasıyla İstanbul'u tarihine ve şanına yakışır bir şehir hale getirmeye gayret ediyoruz. Eksikliklerimiz elbette vardır, her şey tamdır diyemem, böyle bir iddiam da yok. Hatalarımız da olmuştur ama milletimiz şundan emin olsun ki nasıl bu ülkeye karşı taammüden en küçük bir zarar verme düşüncemiz ve eylemimiz olamaz ise İstanbul'a karşı da aynı hissiyat içindeyiz. Hiç kimse merak etmesin eksikler giderilir, hatalar düzeltilir.

HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ: Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bütün bunlar olacak. Verdiğimiz kayıplar da olacak.