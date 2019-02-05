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Helikopter destekli denetimde ceza yağdı

Helikopter destekli denetimde ceza yağdı

Kastamonu'da İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" çerçevesinde yapılan helikopterli trafik denetiminde 11 sürücüye 3 bin 475 lira para cezası uygulandı.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 22:53 - Güncelleme: 05-02-2019 22:53

KASTAMONU'da jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla hayata geçirdiği "100 günlük eylem planı" kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Kastamonu Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışma ile D-100 kara yolunun Tosya ilçesi sınırlarında gerçekleştirildi.

"Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla yapılan uygulamada, helikopter ekipleri havadan kural ihlallerini anında tespit etti; karada ise polis ve jandarma trafik ekipleri görev aldı.

Helikopter ile kural ihlali yaptıkları tespit edilen sürücüler uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi.
Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında kural ihlali yapan 11 sürücüye 3 bin 475 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin gelecek günlerde de devam edeceği bildirildi.

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